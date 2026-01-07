#Казахстан в сравнении
Туризм

Египет отменяет бумажные бланки в аэропортах

Отдых в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 08:38 Фото: pixabay
С 1 февраля в аэропортах Египта отменяют бумажные миграционные карты, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о бланках, которые раздавали в самолете или у стоек и заставляли заполнять от руки перед въездом и выездом. Там нужно было указывать личные данные и информацию о поездке.

Фото: Facebook/friendsofegyptsupporttourismtoegypt

Отмена будет поэтапной, передает государственная информационная служба Египта. Дедлайн – конец января.

Запуск нововведения начнется с Каирского международного аэропорта, после чего цифровые миграционные карты внедрят в ключевых туристических воздушных гаванях страны – Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. В дальнейшем система будет распространена на все аэропорты Египта.

Инициатива является частью более широкой программы цифровизации авиационных и туристических сервисов. Параллельно власти развивают электронную систему оформления виз, которая позволит:

  • подавать и отслеживать заявки онлайн;
  • упростят получение экстренных виз по прибытии.

Власти рассчитывают, что отказ от бумажных формальностей сделает поездки в Египет более удобными для туристов и поможет аэропортам эффективнее справляться с растущим пассажиропотоком.

8 декабря в Египте официально опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы. Причиной опровержения стала информация в ряде мировых СМИ, что въездная виза подорожала до 45 долларов. Пресс-служба Министерства туризма назвала эту информацию элементарными слухами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
