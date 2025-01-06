Семья из Астаны купила билеты в Египет и только в аэропорту узнала, что они поддельные

Молодая семья из Астаны собралась отдохнуть в Египте, но стала жертвой мошенницы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП столицы 6 января 2025 года рассказали, что подозреваемая предлагала потерпевшим авиабилеты в Египет по цене в два раза ниже рыночной.

"Молодая семья, обрадовавшись самой дешевой путевке, найденной через социальные сети, не раздумывая совершила онлайн-оплату. Получив деньги, мошенница отправила им поддельные авиабилеты. Только в аэропорту супруги поняли, что стали жертвами обмана. Ущерб составил около полутора миллионов тенге", – отметили в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции УП района Нура установили и задержали женщину, совершившую мошенничество.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая обманула не только эту семью. Она заключена под стражу и помещена в изолятор временного содержания.

Похожее произошло с жительницей Кокшетау. Она отдала 1,5 млн тенге за несуществующую путевку.