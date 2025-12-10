#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Туризм

Египет опроверг слухи о росте стоимости визы

Виза в Египет, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 07:33 Фото: pixabay
8 декабря в Египте официально опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы, сообщает Zakon.kz.

Причиной опровержения стала информация в ряде мировых СМИ, что въездная виза подорожала до 45 долларов. Пресс-служба Министерства туризма на своей странице в Facebook опровергла эту информацию, назвав ее элементарными слухами.

"Никаких решений повышать стоимость визы с 25 долларов не принимали. То, что действительно утвердили – это только максимальный возможный визовый сбор, то есть верхнюю границу, которую власти могут использовать когда-нибудь в будущем. Но сама стоимость визы из-за этого не меняется, – говорится в сообщении.

9 декабря казахстанская авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам с важной информацией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Египет может вдвое увеличить стоимость въездных виз
18:56, 14 ноября 2025
Египет может вдвое увеличить стоимость въездных виз
Минздрав опроверг слухи об "американских биолабораториях" в Казахстане
13:44, 01 августа 2023
Минздрав опроверг слухи об "американских биолабораториях" в Казахстане
Черногория вновь отменила визы для казахстанцев
13:00, 05 апреля 2023
Черногория вновь отменила визы для казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: