Египет опроверг слухи о росте стоимости визы

8 декабря в Египте официально опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы, сообщает Zakon.kz.

Причиной опровержения стала информация в ряде мировых СМИ, что въездная виза подорожала до 45 долларов. Пресс-служба Министерства туризма на своей странице в Facebook опровергла эту информацию, назвав ее элементарными слухами.

"Никаких решений повышать стоимость визы с 25 долларов не принимали. То, что действительно утвердили – это только максимальный возможный визовый сбор, то есть верхнюю границу, которую власти могут использовать когда-нибудь в будущем. Но сама стоимость визы из-за этого не меняется, – говорится в сообщении.

