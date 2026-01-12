Тысячи людей в Малайзии эвакуировали из-за "великого" потопа

В связи с масштабными наводнениями в восточной части Малайзии, свыше 3 100 человек были временно перемещены и размещены в специальных эвакуационных пунктах, сообщает Zakon.kz.

Как передает информационное агентство Bernama, наибольший ущерб от стихии пришелся на штаты Саравак, где эвакуированы 2 802 человека, и Сабах (366 эвакуированных).

Для оказания помощи пострадавшим на этих территориях было развернуто около 30 эвакуационных центров.

По предварительным оценкам, совокупный ущерб от наводнений, обрушившихся на Малайзию в 2024 году, достиг 933,4 млн ринггитов, что эквивалентно примерно 228,6 млн долларов и составляет около 0,05% от ВВП страны.

