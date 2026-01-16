#Казахстан в сравнении
Мир

Малайзия не хочет быть новым штатом Америки

Малайзия и США, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 02:25 Фото: Facebook/usembassykl
Жители Малайзии обеспокоились неожиданным интересом Соединенных Штатов Америки к их стране, сообщает Zakon.kz.

Ажиотаж вокруг этой темы начался после того, как посольство США в Куала-Лумпуре опубликовало на днях спутниковый снимок грозового фронта над Малайзией. За неделю снимок стал вирусным, набрав множество комментариев в соцсетях.

Фото: Facebook/usembassykl

Как пишет INDEPENDENT, местные пользователи массово призывают администрацию Дональда Трампа "не искать у них демократию", заверяя в шутку Вашингтон, что в стране нет нефти, а только пальмовое масло. Другие же пишут, что люди "все еще живут в джунглях на деревьях вместе с тиграми и крокодилами".

"Мы следующая Венесуэла?" – решил уточнить один из интернет-пользователей в комментариях.

По мнению экспертов, на фоне новостей об угрозах аннексии Гренландии, любое проявление внимания со стороны американских ведомств стало восприниматься в мире как подготовка к возможной интервенции за ресурсами.

А похищение президента Венесуэлы даже сравнили с фильмом "Пираты Карибского моря".

Фото Алия Абди
Алия Абди
