Индонезия запрещает секс вне брака, включая туристов на Бали

Со 2 января в Индонезии запретили секс вне брака, в том числе туристам на Бали, сообщает Zakon.kz.

С января в Индонезии вступил в силу новый уголовный кодекс. Среди прочего, в нем есть статья о запрете сексуальных отношений и сожительства вне брака. Он действует в том числе для туристов, передает The Associated Press.

"Подать такой иск могут не все, а только обманутый супруг или супруга, родители или дети предполагаемого нарушителя. Если измену докажут, обвиняемому грозит до одного года тюрьмы", – говорится в публикации.

Согласно данным Wikipedia, новый Уголовный кодекс на 345 страниц утвердили в декабре 2023 года. Он заменил ряд законов, принятых еще в голландскую колониальную эпоху. Кроме запрета секса вне брака, в УК также появилось наказание за богохульство и вероотступничество.

В Индии открыли тематический парк, который воспроизводит город Хоукинс из сериала "Очень странные дела".