#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Туризм

Индонезия запрещает секс вне брака, включая туристов на Бали

Туризм на Бали, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 05:30 Фото: pixabay
Со 2 января в Индонезии запретили секс вне брака, в том числе туристам на Бали, сообщает Zakon.kz.

С января в Индонезии вступил в силу новый уголовный кодекс. Среди прочего, в нем есть статья о запрете сексуальных отношений и сожительства вне брака. Он действует в том числе для туристов, передает The Associated Press.

"Подать такой иск могут не все, а только обманутый супруг или супруга, родители или дети предполагаемого нарушителя. Если измену докажут, обвиняемому грозит до одного года тюрьмы", – говорится в публикации.

Согласно данным Wikipedia, новый Уголовный кодекс на 345 страниц утвердили в декабре 2023 года. Он заменил ряд законов, принятых еще в голландскую колониальную эпоху. Кроме запрета секса вне брака, в УК также появилось наказание за богохульство и вероотступничество.

В Индии открыли тематический парк, который воспроизводит город Хоукинс из сериала "Очень странные дела".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Туристам запретили ездить на мопедах на Бали
12:03, 15 марта 2023
Туристам запретили ездить на мопедах на Бали
Максима Галкина не пустили в Индонезию, где у него должен был пройти концерт
14:29, 27 января 2024
Максима Галкина не пустили в Индонезию, где у него должен был пройти концерт
Турист погиб, пытаясь сделать оригинальную фотографию в Индонезии
21:28, 16 октября 2024
Турист погиб, пытаясь сделать оригинальную фотографию в Индонезии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: