Абу-Даби завлекает туристов бесплатными экскурсиями
С 29 марта по 5 апреля для туристов сделали бесплатным вход в три главных музея Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.
По информации Khaleejtimes, в рамках акции при бронировании от двух ночей проживания в Абу-Даби туристы могут бесплатно посетить:
- Лувр Абу-Даби;
- Национальный музей Заеда;
- Музей естественной истории.
Все они находятся в пешей доступности друг от друга в районе Саадият-Айленд, а предложение действует с 29 марта по 5 апреля при размещении в 171 отеле города.
"Билеты будут выдавать прямо на стойке регистрации при заселении", – говорится в публикации.
