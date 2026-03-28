Абу-Даби завлекает туристов бесплатными экскурсиями

С 29 марта по 5 апреля для туристов сделали бесплатным вход в три главных музея Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

По информации Khaleejtimes, в рамках акции при бронировании от двух ночей проживания в Абу-Даби туристы могут бесплатно посетить:

Лувр Абу-Даби;

Национальный музей Заеда;

Музей естественной истории.

Все они находятся в пешей доступности друг от друга в районе Саадият-Айленд, а предложение действует с 29 марта по 5 апреля при размещении в 171 отеле города.

"Билеты будут выдавать прямо на стойке регистрации при заселении", – говорится в публикации.

