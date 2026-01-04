Футболисты "Кайрата" прибыли в Абу-Даби для первого УТС сезона
Фото: Instagram/f.c.kairat
Футболисты алматинского "Кайрата" прибыли в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.
С 4 по 15 января "Кайрат" проведет в Абу-Даби первый учебно-тренировочный сбор.
В рамках первого УТС "Кайрат" проведет два контрольных матча: 9 января команда Рафаэля Уразбахтина сыграет с азербайджанским "Нефтчи", а 14 января встретится с хорватским "Вараждином". Напомним, что в январе "Кайрату" предстоит провести заключительные матчи на общем этапе Лиги Чемпионов: 20 января казахстанский клуб сыграет с бельгийским "Брюгге", а в ночь с 28 на 29 января проведет матч с английским "Арсеналом".
Ранее сообщалось, что "Кайрат" покинул основной вратарь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript