Спорт

Футболисты "Кайрата" прибыли в Абу-Даби для первого УТС сезона

Кайрат прибыл в ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 20:17 Фото: Instagram/f.c.kairat
Футболисты алматинского "Кайрата" прибыли в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

С 4 по 15 января "Кайрат" проведет в Абу-Даби первый учебно-тренировочный сбор.

В рамках первого УТС "Кайрат" проведет два контрольных матча: 9 января команда Рафаэля Уразбахтина сыграет с азербайджанским "Нефтчи", а 14 января встретится с хорватским "Вараждином". Напомним, что в январе "Кайрату" предстоит провести заключительные матчи на общем этапе Лиги Чемпионов: 20 января казахстанский клуб сыграет с бельгийским "Брюгге", а в ночь с 28 на 29 января проведет матч с английским "Арсеналом".

Ранее сообщалось, что "Кайрат" покинул основной вратарь.

