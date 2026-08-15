"Дьявол носит Prada 2" привлек в Милан новых туристов

Выход фильма "Дьявол носит Prada 2" спровоцировал спрос на отдых в итальянском Милане, сообщает Zakon.kz.

"Дьявол носит Prada 2" вышел 1 мая. По сюжету герои отправились в Милан ради модных показов и важных переговоров. В картине снялись Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стенли Туччи, Эмили Блант, а также представители итальянской модной индустрии, в том числе Донателла Версаче.

Как пишет Variety, после премьеры число иностранных туристов в локациях съемок выросло на 18% по сравнению с прошлым годом. По данным исследования компаний Confcommercio Milano и Cities Analytics, фильм стал одним из главных факторов роста туристического потока в центре Милана.

"Летом город ожидает около 1,5 млн иностранных посетителей, из которых только более 450 тыс. приедут в августе", – говорится в публикации.

Аналитики выяснили, что основными посетителями Милана после просмотра фильма стали американцы, французы и британцы. Наибольший интерес туристов фиксируется к площади Ларго Кайроли и Палаццо Клеричи в торговом районе Квадрилатеро делла Мода и галерее Виктора Эммануила II.

С 1 по 15 сентября 2026 года на площадке Christie’s New York пройдут онлайн-торги экранных образов и аксессуаров из второй части фильма "Дьявол носит Prada"/