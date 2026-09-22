60 км трасс и 5 тысяч рабочих мест: что изменит Almaty SuperSki

Курорт Almaty SuperSki на Кок-Жайлау планируют сделать всесезонным: зимой здесь будет около 60 км горнолыжных трасс, летом их смогут использовать как пешие и велосипедные маршруты. Около 70% склонов рассчитаны на детей и начинающих лыжников, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Kazakh Tourism Development Ержана Еркинбаева, одна из задач проекта – сделать высокогорную территорию доступнее для тех, кому сложно добираться туда пешком.

Пеший маршрут занимает часа три и требует специальной подготовки. Но у нас есть представители маломобильных групп населения, мамы с колясками. Мы считаем, у казахстанцев должна быть равная возможность видеть эту красоту. Ержан Еркинбаев

В компании также рассчитывают проводить на курорте занятия для школьников. По словам Еркинбаева, речь может идти как минимум о 10 днях занятий на лыжах в год.

17 подъемников и 10 тыс. гостей в день

Проект предусматривает 17 подъемников, в том числе 11 современных канатных дорог. Кроме того, на территории курорта появится спортивная, туристическая и сервисная инфраструктура.

После выхода на проектную мощность Almaty SuperSki сможет принимать до 10 тыс. посетителей в день. При этом курорт должен работать круглый год.

В KTD рассчитывают, что проект создаст около 5 тыс. постоянных рабочих мест – как на самом курорте, так и в бизнесе вокруг него.

Туристы могут оставлять до 1 млрд долларов в год

В компании ожидают, что дополнительный турпоток увеличит спрос на гостиницы, рестораны и кафе, транспорт, магазины, прокат оборудования, услуги инструкторов, гидов и другие сервисы в городе.

В KTD приводят такой расчет: если ежегодный поток составит около 1 млн туристов, каждый из которых проведет в Алматы в среднем три дня и потратит около $300 в сутки, общий объем расходов может приблизиться к $1 млрд в год.

Эти деньги, как ожидается, будут поступать не только непосредственно в курортную инфраструктуру. Часть расходов туристов придется на гостиницы, общепит, транспорт, торговлю и развлечения в Алматы.

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350 человек бесплатно обучат работать на курорте

Еще одно направление связано с обучением кадров. Планируют выделить 350 образовательных грантов на подготовку специалистов в сфере туризма и гостиничного бизнеса, а также инженеров и сотрудников канатных дорог, горнолыжных инструкторов, гидов и спасателей.

В компании рассчитывают, что это позволит заранее сформировать кадровый резерв и даст молодежи возможность получить профессию с последующим трудоустройством.

В перспективе Almaty SuperSki должен стать одним из ключевых проектов развития Алматы как международного центра горного и горнолыжного туризма.