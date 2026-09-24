Как подготовить Jetour T1 и T2 к большим путешествиям

Путешествие начинается не в момент, когда автомобиль выезжает за город, а гораздо раньше, когда появляется маршрут, собирается экипировка и возникает желание увидеть новые места, сообщает Zakon.kz.

Именно для таких поездок созданы автомобили Jetour T-серии T1 и T2. Они подходят для ежедневной эксплуатации в городе, но при этом готовы отправиться дальше привычных маршрутов: к озерам, в горы, степи и удаленные природные локации.

Jetour T1 оснащен турбированным двигателем 2,0 л мощностью 254 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и интеллектуальной системой полного привода XWD с муфтой BorgWarner. Дорожный просвет модели составляет 190 мм.

Jetour T2 предлагает еще больше возможностей для поездок за пределы города. У автомобиля 2,0-литровый двигатель мощностью 254 л. с., дорожный просвет 220 мм, просторный салон и несколько вариантов трансмиссии, включая 7-ступенчатую роботизированную коробку и 8-ступенчатый автомат в комплектации Explorer.

Но даже хорошо подготовленный автомобиль можно сделать еще удобнее и функциональнее с помощью дополнительного оборудования.

Палатка превращает автомобиль в полноценную базу для путешествий. Это особенно удобно в поездках, где маршрут проходит далеко от гостиниц и оборудованных кемпингов. Палатка на крыше позволяет организовать спальное место непосредственно на автомобиле. Она быстро устанавливается, не занимает пространство в салоне и помогает разместиться даже там, где поверхность земли не подходит для обычной палатки. Такой формат особенно ценят путешественники, которые часто меняют места ночевок и не хотят тратить много времени на установку лагеря.

Фото: Jetour Qazaqstan

При выборе палатки важно учитывать ее вес, размеры, количество спальных мест и допустимую нагрузку на крышу автомобиля. Оборудование должно подбираться с учетом конкретной модели, багажной системы и предполагаемого маршрута.

Маркиза помогает быстро создать защищенное пространство рядом с автомобилем. Она спасает от палящего солнца, легкого дождя и ветра, а на стоянке превращается в удобную зону для отдыха, приготовления еды или общения.

Вместе с палаткой маркиза формирует небольшой кемпинг: не нужно искать тень или сооружать навес из подручных материалов. Достаточно остановиться, развернуть оборудование – и у экипажа появляется собственное место для отдыха.

Фото: Jetour Qazaqstan

Даже вместительный салон и багажник не всегда рассчитаны на все, что хочется взять в дальнюю поездку. Спальные мешки, палатка, складные стулья, туристическая посуда, одежда и другое снаряжение быстро занимают свободное пространство. В такой ситуации помогает бокс на крыше. Он позволяет освободить салон и сохранить комфорт пассажиров. Вещи остаются организованными и защищенными от пыли и осадков, а внутри автомобиля можно разместить то, что действительно необходимо держать под рукой.

Дополнительные обвесы могут выполнять не только декоративную функцию. Защитные элементы для передней и задней части кузова, порогов и нижней части автомобиля помогают снизить риск повреждений на гравийных дорогах, каменистых участках и при движении по пересеченной местности. Кроме того, обвес может сделать автомобиль более удобным для эксплуатации в путешествиях.

При подборе оборудования важно учитывать совместимость с конкретной моделью Jetour, особенности крепления и влияние аксессуаров на клиренс, углы въезда и съезда. Штатных шин достаточно для города, трассы и большинства популярных загородных маршрутов. Но если поездки проходят по грязи, песку, камням или разбитым дорогам, большое значение начинает иметь тип шин. Резина для бездорожья отличается более агрессивным рисунком протектора и усиленными боковинами. Она помогает улучшить сцепление на рыхлом грунте, гравии и грязи, а также лучше переносит контакт с острыми камнями. При этом внедорожные шины могут быть шумнее на асфальте и немного влиять на расход топлива. Поэтому выбирать их стоит не только по внешнему виду, а исходя из реальных маршрутов: для смешанного режима подойдет универсальный вариант, а для регулярных поездок по сложному бездорожью – более специализированная резина.

Фото: Jetour Qazaqstan

Во время дальних поездок автомобиль часто движется с полной загрузкой: пассажиры, багаж, вода, оборудование и запас топлива создают дополнительную нагрузку на подвеску. Усиленная подвеска помогает автомобилю увереннее сохранять рабочие характеристики при увеличенном весе. Она может быть особенно полезна тем, кто регулярно устанавливает тяжелое оборудование, перевозит много снаряжения или отправляется в длительные автономные путешествия. Подвеску необходимо подбирать индивидуально. Важно учитывать массу дополнительного оборудования, стиль вождения и характер маршрутов. Грамотно настроенная система должна не просто увеличить клиренс, а сохранить устойчивость, управляемость и комфорт автомобиля.

Фото: Jetour Qazaqstan

Не каждому владельцу нужен полный комплект для автономной экспедиции. Для коротких поездок на выходные может быть достаточно бокса и маркизы. Если планируются ночевки в горах или степи, пригодится палатка. Для регулярных поездок по сложным дорогам стоит обратить внимание на подходящие шины, защитный обвес и усиленную подвеску. Главное – подбирать оборудование не отдельно, а как единую систему. Дополнительный вес, нагрузка на крышу, клиренс и характеристики подвески должны соответствовать возможностям автомобиля и задачам владельца.

В путешествиях именно такие детали часто определяют впечатления от поездки. Утро у озера, ужин под открытым небом, дорога к месту, которого нет в туристических путеводителях, и чувство свободы, когда впереди нет привычного расписания. Ради этого многие и отправляются в путь. А правильно подобранное оборудование помогает сделать такие поездки комфортнее, безопаснее и насыщеннее.

Дополнительное оборудование для автомобилей Jetour T1 и T2 можно приобрести в официальных дилерских центрах Jetour по всему Казахстану, узнать подробную информацию можно на сайте jetour-auto.kz.

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