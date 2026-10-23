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Туризм

"Непокорный семитысячник": двое альпинистов бесследно растворились на склонах горы-убийцы

Лес, горы, люди, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 05:59 Фото: magnific
Японцы Хидесуке Танейши и Тэцу Хашимото пропали без вести на непокоренной вершине Гангапурна-Вест в районе Аннапурны в Непале, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Explorersweb, японские напарники отправились на вершину высотой 7140 метров в сентябре, и с тех пор о них ничего не было слышно.

После сильного шторма, обрушившегося на горы Непала три недели назад, было предположение, что они отступили. Но теперь эту новость опровергают. Альпинисты не выходят на связь с 15 октября, с момента, как столкнулись с суровыми погодными условиями во время попытки восхождения на вершину.

По сообщениям, российская команда, достигшая вершины в начале этого месяца, не обнаружила на ней никаких следов японских альпинистов. Плохая погода вынудила россиян спуститься с вершины, где они пытались покорить пик высотой 6800 метров.

Сейчас ведется поисково-спасательная операция с использованием вертолетов. Высотные вертолеты и дроны уже обнаружили часть снаряжения альпинистов, включая треккинговые палки, на высоте около 7050 метров, но сами альпинисты по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что военные без перил проложили опасный маршрут на новый шеститысячник в Непале.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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