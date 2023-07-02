"Уимблдон-2023": расписание первого игрового дня

Организаторы Уимблдона обнародовали расписание первого игрового дня турнира. 3 июля состоятся стартовые матчи в мужском и женском одиночных разрядах, сообщает Zakon.kz.

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В стартовый день Уимблдона на корт Всеанглийского клуба выйдет лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик против американца Маккензи Макдональда. Они сыграют в третьем запуске на корте №15. Первый запуск на этой площадке стартует в 16:00 по времени Астаны.

Расписание "Уимлдон-2023" на 3 июля:

Центральный корт. Начало в 18:30 по времени Астаны:

Педро Качин (Аргентина) - Новак Джокович (Сербия, 2)

Далее Винус Уильямс (США, WC) - Элина Свитолина (Украина, WC)

Далее Янник Синнер (Италия, 8) - Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина)

Корт №1. Начало в 18:00:

Ига Швёнтек (Польша, 1) - Чжу Линь (Китай)

Далее Давид Гоффин (Бельгия, WC) - Ник Киргиос (Австралия, 30)

Далее София Кенин (США, Q) - Кори Гофф (США, 7)

Корт №2. Начало в 16:00:

Джессика Пегула (США, 4) - Лорен Дэвис (США)

Далее Лоран Локоли (Франция, Q) - Каспер Рууд (Норвегия, 4)

Далее Кэти Суон (Великобритания, WC) - Белинда Бенчич (Швейцария, 14)

Далее Кантен Гали (Франция) - Дэниэл Эванс (Великобритания, 27)

Корт №3. Начало в 16:00:

Андрей Рублёв (Россия, 7) - Макс Пёрселл (Австралия)

Далее Кэти Волынец (США) - Каролин Гарсия (Франция, 5)

Далее Джоди Анна Бёррэдж (Великобритания, WC) - Кэти Макнейли (США)

Далее Янник Ганфманн (Германия) - Тэйлор Фритц (США, 9)

Корт №12. Начало в 16:00:

Диана Парри (Франция) - Хэрриет Дарт (Великобритания, WC)

Далее Майкл Ммо (США, LL) - Феликс Оже (Канада, 11)

Далее Денис Шаповалов (Канада, 26) - Раду Албот (Молдова, Q)

Далее Чжан Шуай (Китай) - Донна Векич (Хорватия, 20)

Корт №18. Начало в 16:00:

Вероника Кудерметова (Россия, 12) - Кайя Канепи (Эстония)

Далее Альберт Рамос (Испания) - Хуберт Гуркач (Польша, 17)

Далее Дарья Касаткина (Россия, 11) - Каролин Долхайд (США)

Не ранее 21:30:

Эмил Руусувуори (Финляндия) - Стэн Вавринка (Швейцария)

Корт №4. Начало в 16:00:

Надя Подорошка (Аргентина) - Тереза Мартинцова (Чехия)

Далее Корентен Муте (Франция) - Ришар Гаске (Франция)

Далее Ребека Машарова (Испания) - Маяр Шериф (Египет, 31)

Далее Ллойд Харрис (ЮАР) - Грегуар Баррере (Франция)

Корт №5. Начало в 16:00:

Барбора Стрыцова (Чехия) - Марина Заневская (Бельгия)

Далее Максимилиан Мартерер (Германия, Q) - Борна Гойо (Хорватия)

Далее Микаэль Имер (Швеция) - Алекс Молчан (Словакия)

Далее Мари Бузкова (Чехия, 32) - Симона Вальтерт (Швейцария, Q)

Корт №6. Начало в 16:00:

Себастьян Баес (Аргентина) - Марсело Томас Барриос (Чили, Q)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Далее Мартина Тревизан (Италия) - Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Далее Чжен Цзинвен (Китай, 24) - Катержина Синякова (Чехия)

Далее Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) - Бернабе Сапата Миральес (Испания)

Корт №7. Начало в 16:00:

Люка Ван Аш (Франция) - Аслан Карацев (Россия)

Далее Маркета Вондроушова (Чехия) - Пейтон Стирнс (США)

Далее Миомир Кечманович (Сербия) - Диего Шварцман (Аргентина)

Далее Мария Осорио (Колумбия) - Элизабетта Коччиаретто (Италия)

Корт №8. Начало в 16:00:

Алисия Паркс (США) - Анна-Лена Фридзам (Германия)

Далее Леся Цуренко (Украина) - Клэр Лиу (США)

Далее Доминик Кёпфер (Германия) - Оскар Отте (Германия, Q)

Далее Бенджамин Бонци (Франция) - Гарольд Майо (Франция, Q)

Корт №9. Начало в 16:00:

Джордан Томпсон (Австралия) - Брэндон Накашима (США)

Далее Сторм Хантер (Австралия, Q) - Синь Ю Ван (Китай)

Далее Александар Вукич (Австралия) - Даниэль Альтмайер (Германия)

Корт №10. Начало в 16:00:

Кристина Букша (Испания) - Камилла Рахимова (Россия)

Далее Джефф Вольф (США) - Энцо Куако (Франция, Q)

Далее Роман Сафиуллин (Россия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20)

Корт №14. Начало в 16:00:

Лоренцо Музетти (Италия, 14) - Хуан Пабло Варильяс (Перу)

Далее Катерина Байндль (Украина) - Лейла Фернандес (Канада)

Далее Элизе Мертенс (Бельгия, 28) - Виктория Грунчакова (Словакия, Q)

Далее Борна Чорич (Хорватия, 13) - Гвидо Пелья (Аргентина)

Корт №15. Начало в 16:00:

Юань Юэ (Китай, Q) - Виктория Азаренко (Беларусь, 19)

Далее Лиам Броуди (Великобритания, WC) - Констан Лестьенн (Франция)

Далее

Александр Бублик (Казахстан, 23) - Маккензи Макдональд (США)

Не ранее 22:30:

Анетт Контавейт (Эстония) - Лукреция Стефанини (Италия, Q)

Корт №16. Начало в 16:00 Линда Фрухвиртова (Чехия) - Петра Мартич (Хорватия, 30)

Далее Джон Иснер (США) - Хауме Муньяр (Испания)

Далее Ёсихито Нисиока (Япония, 24) - Даниэль Элахи Галан (Колумбия)

Не ранее 22:30:

Слоан Стивенс (США) - Ребекка Петерсон (Швеция)

Корт №17. Начало в 16:00

Ана Богдан (Румыния) - Людмила Самсонова (Россия, 15)

Далее Магда Линетт (Польша, 23) - Жиль Тайкманн (Швейцария)

Далее Ян Чоински (Великобритания, WC) - Душан Лайович (Сербия)

Далее Даниэль Коллинз (США) - Юлия Грабер (Австрия).

Ранее определилась сетка Уимблдонского турнира.