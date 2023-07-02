"Уимблдон-2023": расписание первого игрового дня
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В стартовый день Уимблдона на корт Всеанглийского клуба выйдет лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик против американца Маккензи Макдональда. Они сыграют в третьем запуске на корте №15. Первый запуск на этой площадке стартует в 16:00 по времени Астаны.
Расписание "Уимлдон-2023" на 3 июля:
Центральный корт. Начало в 18:30 по времени Астаны:
Педро Качин (Аргентина) - Новак Джокович (Сербия, 2)
Далее Винус Уильямс (США, WC) - Элина Свитолина (Украина, WC)
Далее Янник Синнер (Италия, 8) - Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина)
Корт №1. Начало в 18:00:
Ига Швёнтек (Польша, 1) - Чжу Линь (Китай)
Далее Давид Гоффин (Бельгия, WC) - Ник Киргиос (Австралия, 30)
Далее София Кенин (США, Q) - Кори Гофф (США, 7)
Корт №2. Начало в 16:00:
Джессика Пегула (США, 4) - Лорен Дэвис (США)
Далее Лоран Локоли (Франция, Q) - Каспер Рууд (Норвегия, 4)
Далее Кэти Суон (Великобритания, WC) - Белинда Бенчич (Швейцария, 14)
Далее Кантен Гали (Франция) - Дэниэл Эванс (Великобритания, 27)
Корт №3. Начало в 16:00:
Андрей Рублёв (Россия, 7) - Макс Пёрселл (Австралия)
Далее Кэти Волынец (США) - Каролин Гарсия (Франция, 5)
Далее Джоди Анна Бёррэдж (Великобритания, WC) - Кэти Макнейли (США)
Далее Янник Ганфманн (Германия) - Тэйлор Фритц (США, 9)
Корт №12. Начало в 16:00:
Диана Парри (Франция) - Хэрриет Дарт (Великобритания, WC)
Далее Майкл Ммо (США, LL) - Феликс Оже (Канада, 11)
Далее Денис Шаповалов (Канада, 26) - Раду Албот (Молдова, Q)
Далее Чжан Шуай (Китай) - Донна Векич (Хорватия, 20)
Корт №18. Начало в 16:00:
Вероника Кудерметова (Россия, 12) - Кайя Канепи (Эстония)
Далее Альберт Рамос (Испания) - Хуберт Гуркач (Польша, 17)
Далее Дарья Касаткина (Россия, 11) - Каролин Долхайд (США)
Не ранее 21:30:
Эмил Руусувуори (Финляндия) - Стэн Вавринка (Швейцария)
Корт №4. Начало в 16:00:
Надя Подорошка (Аргентина) - Тереза Мартинцова (Чехия)
Далее Корентен Муте (Франция) - Ришар Гаске (Франция)
Далее Ребека Машарова (Испания) - Маяр Шериф (Египет, 31)
Далее Ллойд Харрис (ЮАР) - Грегуар Баррере (Франция)
Корт №5. Начало в 16:00:
Барбора Стрыцова (Чехия) - Марина Заневская (Бельгия)
Далее Максимилиан Мартерер (Германия, Q) - Борна Гойо (Хорватия)
Далее Микаэль Имер (Швеция) - Алекс Молчан (Словакия)
Далее Мари Бузкова (Чехия, 32) - Симона Вальтерт (Швейцария, Q)
Корт №6. Начало в 16:00:
Себастьян Баес (Аргентина) - Марсело Томас Барриос (Чили, Q)
Далее Мартина Тревизан (Италия) - Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Далее Чжен Цзинвен (Китай, 24) - Катержина Синякова (Чехия)
Далее Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) - Бернабе Сапата Миральес (Испания)
Корт №7. Начало в 16:00:
Люка Ван Аш (Франция) - Аслан Карацев (Россия)
Далее Маркета Вондроушова (Чехия) - Пейтон Стирнс (США)
Далее Миомир Кечманович (Сербия) - Диего Шварцман (Аргентина)
Далее Мария Осорио (Колумбия) - Элизабетта Коччиаретто (Италия)
Корт №8. Начало в 16:00:
Алисия Паркс (США) - Анна-Лена Фридзам (Германия)
Далее Леся Цуренко (Украина) - Клэр Лиу (США)
Далее Доминик Кёпфер (Германия) - Оскар Отте (Германия, Q)
Далее Бенджамин Бонци (Франция) - Гарольд Майо (Франция, Q)
Корт №9. Начало в 16:00:
Джордан Томпсон (Австралия) - Брэндон Накашима (США)
Далее Сторм Хантер (Австралия, Q) - Синь Ю Ван (Китай)
Далее Александар Вукич (Австралия) - Даниэль Альтмайер (Германия)
Корт №10. Начало в 16:00:
Кристина Букша (Испания) - Камилла Рахимова (Россия)
Далее Джефф Вольф (США) - Энцо Куако (Франция, Q)
Далее Роман Сафиуллин (Россия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20)
Корт №14. Начало в 16:00:
Лоренцо Музетти (Италия, 14) - Хуан Пабло Варильяс (Перу)
Далее Катерина Байндль (Украина) - Лейла Фернандес (Канада)
Далее Элизе Мертенс (Бельгия, 28) - Виктория Грунчакова (Словакия, Q)
Далее Борна Чорич (Хорватия, 13) - Гвидо Пелья (Аргентина)
Корт №15. Начало в 16:00:
Юань Юэ (Китай, Q) - Виктория Азаренко (Беларусь, 19)
Далее Лиам Броуди (Великобритания, WC) - Констан Лестьенн (Франция)
Далее
Александр Бублик (Казахстан, 23) - Маккензи Макдональд (США)
Не ранее 22:30:
Анетт Контавейт (Эстония) - Лукреция Стефанини (Италия, Q)
Корт №16. Начало в 16:00 Линда Фрухвиртова (Чехия) - Петра Мартич (Хорватия, 30)
Далее Джон Иснер (США) - Хауме Муньяр (Испания)
Далее Ёсихито Нисиока (Япония, 24) - Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
Не ранее 22:30:
Слоан Стивенс (США) - Ребекка Петерсон (Швеция)
Корт №17. Начало в 16:00
Ана Богдан (Румыния) - Людмила Самсонова (Россия, 15)
Далее Магда Линетт (Польша, 23) - Жиль Тайкманн (Швейцария)
Далее Ян Чоински (Великобритания, WC) - Душан Лайович (Сербия)
Далее Даниэль Коллинз (США) - Юлия Грабер (Австрия).
Ранее определилась сетка Уимблдонского турнира.