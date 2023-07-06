"Уимблдон-2023": расписание четвертого игрового дня

В четверг, 6 июля, на Уимблдоне состоятся матчи первого и второго круга в мужском и женском одиночных разрядах, а также стартуют соревнования в парном разряде. Zakon.kz представляет расписание игр.

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В этот день на корты Всеанглийского клуба выйдут четыре представителя Казахстана: Елена Рыбакина во втором круге встретится с француженкой Ализе Корне, Александр Бублик поспорит за выход в третий раунд с Джеффри Джоном Вольфом (США), Анна Данилина сыграет в паре с китаянкой Сюй Ифань против малоизвестных хозяек корта Нэйкты Бэйнс/Майи Лумсден и Александр Недовесов в тандеме с Гонсало Эскобаром из Эквадора проведут матч с Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия).

Расписание на 6 июля

Центральный корт. Начало - в 18:30 по времени Астаны

Лиам Броуди (Великобритания) - Каспер Рууд (Норвегия, 4)

Далее Ализе Корне (Франция) - Елена Рыбакина (Казахстан, 3)

Далее Энди Маррей (Великобритания) - Стефанос Циципас (Греция, 5)

Корт №1. Начало - в 18:00

Александр Зверев (Германия, 19) - Хайс Брауэр (Нидерланды)

Далее Слоан Стивенс (США) - Донна Векич (Хорватия, 20)

Далее Джессика Пегула (США, 4) - Кристина Букша (Испания)

Корт №2. Начало - в 16:00

Элизе Мертенс (Бельгия, 28) - Элина Свитолина (Украина)

Далее Андрей Рублёв (Россия, 7) - Аслан Карацев (Россия)

Далее Даниэль Коллинз (США) - Белинда Бенчич (Швейцария, 14)

Далее Даниил Медведев (Россия, 3) - Адриан Маннарино (Франция)

Корт №3. Начало - в 16:00

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) - Стэн Вавринка (Швейцария)

Не ранее 17:30

Виктория Голубич (Швейцария) - Анна Шмидлова (Словакия) - прерван при счете 6/3

Далее Лейла Фернандес (Канада) - Каролин Гарсия (Франция, 5)

Далее Илья Ивашко (Беларусь) - Григор Димитров (Болгария, 21)

Корт №12. Начало - в 16:00

Каролина Мухова (Чехия, 16) - Юле Нимайер (Германия)

Не ранее 17:30

Маттео Берреттини (Италия) - Лоренцо Сонего (Италия) - прерван при счете 6/7(5), 6/3, 7/6(7), 1/1

Далее Виктория Томова (Болгария) - Кэти Бултер (Великобритания)

Далее Фрэнсис Тиафо (США, 10) - Доминик Штрикер (Швейцария)

Не ранее 22:30

Джейми Маррей/Майкл Винус (Великобритания/Новая Зеландия, 13) - Альбано Оливетти/Давид Вега Эрнандес (Франция/Испания)

Корт №18. Начало - в 16:00

Ян Чоински (Великобритания) - Хуберт Гуркач (Польша, 17)

Не ранее 17:30 Алекс Де Минаур (Австралия, 15) - Киммер Коппеянс (Бельгия) - прерван при счете 6/7(5), 6/3, 6/3

Далее Мари Бузкова (Чехия, 32) - Анетт Контавейт (Эстония)

Далее Микаэль Имер (Швеция) - Тэйлор Фритц (США, 9)

Корт №4. Начало - в 16:00

Синь Ю Ван (Китай) - София Кенин (США)

Не ранее 17:30

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) - Маттео Арнальди (Италия) - прерван при счете 6/7(0), 6/3, 6/4, 3/2

Далее Мирра Андреева (Россия) - Барбора Крейчикова (Чехия, 10)

Далее Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 9) - Марсело Демолинер/Матве Мидделькоп (Бразилия/Нидерланды)

Корт №5. Начало - в 16:00

Максимилиан Мартерер (Германия) - Майкл Ммо (США)

Не ранее 17:30

Марко Чеккинато (Италия) - Николас Харри (Чили, 25) - прерван при счёте 6/4, 1/4

Далее Гвидо Пелья (Аргентина) - Гарольд Майо (Франция)

Далее Эмили Эпплтон﻿/Джоди Анна Бёррэдж (Великобритания) - Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия)

Корт №6. Начало - в 16:00

Чжичжень Чжан (Китай) - Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)

Далее Марсело Томас Барриос (Чили) - Давид Гоффин (Бельгия)

Далее Анастасия Потапова (Россия, 22) - Кайя Юван (Словения)

Далее Джулиан Кэш﻿/Люк Джонсон (Великобритания) - Максимо Гонсалес/Андрес Молтени (Аргентина, 14)

Корт №7. Начало - в 16:00

Алисия Паркс (США) - Ана Богдан (Румыния)

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Не ранее 17:30

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) - Ребекка Марино (Канада) - прерван при счете 6/2, 2/4

Далее Екатерина Александрова/Чжаоксюан Янг (Россия/Китай) - Николь Меликар/Эллен Перес (США/Австралия, 4)

Далее Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай, 11) - Нэйкта Бэйнс/Майя Люмсден (Великобритания)

Далее Педро Качин/Янник Ганфманн (Аргентина/Германия) - Тоби Сэмюэл/Коннор Томсон (Великобритания)

Корт №8. Начало - в 16:00

Катержина Синякова (Чехия) - Леся Цуренко (Украина)

Далее Денис Шаповалов (Канада, 26) - Грегуар Баррере (Франция)

Далее Даниэль Элахи Галан (Колумбия) - Оскар Отте (Германия)

Далее Эмаа Наварро/Ингрид Нил (США/Эстония) - Каролин Долхайд/Чжан Шуай (США/Китай, 16)

Корт №9. Начало - в 16:00

Линда Носкова (Чехия) - Далма Галфи (Венгрия)

Не ранее 17:30

Кристофер О'Коннел (Австралия) - Хамад Меджедович (Сербия) - прерван при счете 7/5, 6/4

Далее Магда Линетт (Польша, 23) - Барбора Стрыкова (Чехия)

Далее Маркос Хирон (США) - Мартон Фучович (Венгрия)

Корт №10. Начало - в 16:00

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) - Артур Фис (Франция)

Не ранее 17:30

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) - Ёсуке Ватануки (Япония) - прерван при счете 7/6(5), 7/5, 2/5

Далее Элизабетта Коччиаретто (Италия) - Ребека Машарова (Испания)

Далее Александр Эрлер/Лукас Мидлер (Австрия) - Пьер-Юге Эрбер/Артур Риндеркнех (Франция)

Корт №11. Начало - в 16:00

Диана Парри (Франция) - Петра Мартич (Хорватия, 30)

Не ранее 17:30

Джейсон Каблер (Австралия) - Уго Умбер (Франция) - прерван при счете 6/4, 4/6, 6/2

Далее Франциско Черундоло (Аргентина, 18) - Иржи Лехечка (Чехия)

Далее Оксана Калашникова/Ирина Шиманович (Грузия/Беларусь) - Шуко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 8)

Далее Ромен Арнеодо﻿/Тристан-Самуэль Вайссборн (Монако/Австрия) - Уго Деллиен/Хуан Пабло Варильяс (Боливия/Перу)

Корт №14. Начало - в 16:00

Лоренцо Музетти (Италия, 14) - Хауме Муньяр (Испания)

Не ранее 17:30

Александра Соснович (Беларусь) - Нурия Парризас-Диас (Испания) - прерван при счете 6/2

Далее Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) - Жаклин Кристиан (Румыния)

Не ранее 22:00

Бен Шелтон (США, 32) - Ласло Джере (Сербия)

Корт №15. Начало - в 16:00

Александр Бублик (Казахстан, 23) - Джеффри Джон Вольф (США)

Далее Вероника Кудерметова (Россия, 12) - Маркета Вондроушова (Чехия)

Далее Корентен Муте (Франция) - Роман Сафиуллин (Россия)

Далее Гонсало Эскобар/Александр Недовесов (Эквадор/Казахстан) - Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия)

Далее Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 15) - Хуан-Себастьян Кабал/Роберт Фарах (Колумбия)

Корт №16. Начало - в 16:00

Александр Вукич (Австралия) - Кантен Гали (Франция)

Далее Надя Подорошка (Аргентина) - Виктория Азаренко (Беларусь, 19)

Далее Сорана Кырстя (Румыния) - Елена Остапенко (Латвия, 17)

Далее Джон Иснер/Джек Сок (США) - Макс Пёрселл/Джордан Томпсон (Австралия)

Далее Габриэла Дабровски/Александра Крунич (Канада/Сербия) - Лорен Дэвис/Розали Ван Дер Хоек (США/Нидерланды)

Корт №17. Начало - в 16:00

Джессика Бузас Манейро (Испания) - Ангелина Калинина (Украина, 26)

Далее Анна Бондар (Венгрия) - Бьянка Андрееску (Канада)

Далее Милош Раонич (Канада) - Томми Пол (США, 16)

Далее Робин Хаазе/Филипп Освальд (Нидерланды/Австрия) - Марсело Мело/Джон Пирс (Бразилия/Австралия, 16)

Ранее организаторы Уимблдона представили видеообзор лучших розыгрышей в третий игровой день.