Федерер побывал на концерте Элтона Джона в Цюрихе

Рекордсмен по количеству побед на Уимблдоне (8) в мужском одиночном разряде, поделился фото с британским музыкантом в социальных сетях. Элтон Джон проводит прощальный тур. Его выступление в Швейцарии должно было состояться еще в октябре 2020-го, но концерт несколько раз откладывался из-за пандемии.

Iconic to see the 🚀man live 🎹@eltonofficial pic.twitter.com/L8aVud0VfG