Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Федерер побывал на концерте Элтона Джона в Цюрихе

Федерер побывал на концерте Элтона Джона в Цюрихе Фото: twitter/rogerfederer
20-кратный чемпион "Больших шлемов" Роджер Федерер вместе с семьей посетил концерт Элтона Джона в Цюрихе (Швейцария). Экс-первая ракетка мира встретился с музыкантом лично. Они знакомы с 2004 года, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Рекордсмен по количеству побед на Уимблдоне (8) в мужском одиночном разряде, поделился фото с британским музыкантом в социальных сетях. Элтон Джон проводит прощальный тур. Его выступление в Швейцарии должно было состояться еще в октябре 2020-го, но концерт несколько раз откладывался из-за пандемии.

Ранее Роджер Федерер посетил концерт группы Coldplay в Цюрихе. Во время песни Don't Panic спортсмен поднялся на сцену и спел вместе с музыкантами. Помимо этого, Федерер сыграл на шейкере.

Читайте также

"Уимблдон-2023": видеообзор матча Швёнтек – Линь

"Наш теннис": казахстанские юниоры - триумфаторы турнира в Иране

"Уимблдон-2023": Рыбакина и Путинцева стартуют на турнире

Пахита Амири
Швейцария
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Коллаж
Главное за день: побег сына Турлыханова, дело Мухамедиулы, стоимость LRT, выплата на погребение
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
солдат
Военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова
Как выплачивают АСП с 1 июля: новые правила
Как выплачивают АСП с 1 июля: новые правила
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления