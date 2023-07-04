Федерер побывал на концерте Элтона Джона в Цюрихе

20-кратный чемпион "Больших шлемов" Роджер Федерер вместе с семьей посетил концерт Элтона Джона в Цюрихе (Швейцария). Экс-первая ракетка мира встретился с музыкантом лично. Они знакомы с 2004 года, сообщает Zakon.kz.

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Рекордсмен по количеству побед на Уимблдоне (8) в мужском одиночном разряде, поделился фото с британским музыкантом в социальных сетях. Элтон Джон проводит прощальный тур. Его выступление в Швейцарии должно было состояться еще в октябре 2020-го, но концерт несколько раз откладывался из-за пандемии.

Ранее Роджер Федерер посетил концерт группы Coldplay в Цюрихе. Во время песни Don't Panic спортсмен поднялся на сцену и спел вместе с музыкантами. Помимо этого, Федерер сыграл на шейкере.