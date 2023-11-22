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Роджер Федерер заплакал на концерте итальянского тенора Андреа Бочелли

Роджер Федерер в родном Цюрихе побывал на концерте прославленного итальянского оперного певца Андреа Бочелли Фото: atptour
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Роджер Федерер в родном Цюрихе побывал на концерте прославленного итальянского оперного певца Андреа Бочелли. Выступление легендарного исполнителя состоялось в рамках европейского турне, концерт в Швейцарии закрывал тур, сообщает Zakon.kz.

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Перед заключительной композицией великий тенор пригласил на сцену легендарного швейцарского теннисиста. Грандиозный хит "Nessun Dorma" Андреа Бочелли посвятил Роджеру Федереру. Экс-первая ракетка мира не смог сдержать слез во время исполнения песни.

С ранних лет у Андреа Бочелли начали проявляться признаки наследственной глазной болезни и он стал терять зрение, положение не улучшили даже 27 проведенных операций. В 12 лет во время футбольного матча будущий певец получил удар мячом в голову, который привел к осложнению болезни и полной слепоте.

Роджер Федерер в родном Цюрихе побывал на концерте прославленного итальянского оперного певца Андреа Бочелли

Фото: Instagram/lucarossettiph

В июле этого года Роджер Федерер побывал на прощальном концерте Элтона Джона.

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