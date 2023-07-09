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Теннисист Михаил Кукушкин спустя месяц снова сыграет в финале "Челленджера"

Теннисист Михаил Кукушкин спустя месяц снова сыграет в финале "Челленджера" Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин переиграл американца Тенниса СандгренаНа стадии полуфинала турнира серии "Челленджер" в американском Тайлере, сообщает Zakon.kz

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По информации Федерации тенниса, сегодня 9 июля Кукушкин сразится за титул с еще одним представителем США Стивом Джонсоном (219 АТР).

У казахстанского теннисиста есть шанс выиграть 15-й "Челленджер" за свою профессиональную карьеру в одиночном разряде.

Отметим, что Тимофей Скатов (138 АТР) не смог выйти в финал турнира серии "Челленджер" в Карлсруэ (Германия). В полуфинале казахстанец уступил чилийцу Алеханро Табило (145 АТР) в двух сетах со счетом 4:6,1:6.

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