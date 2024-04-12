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Михаил Кукушкин устроил триллер за полуфинал "Челленджера" в Испании

спорт Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (143 АТР) вышел в полуфинал турнира категории "Челленджер" в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в четвертьфинале обыграл испанца Альберта Рамоса (105 АТР) со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 3 часа и 53 минуты.

В полуфинале Михаил сыграет против итальянца Стефано Наполитано (158 АТР).

Ранее на турнире серии ITF в Шарм-Эль-Шейхе (Египет) казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел полуфинальный матч в парном разряде. 

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