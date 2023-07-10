Отомстит ли Рыбакина обидчице Путинцевой и выйдет в четвертьфинал Уимблдона

На Открытом чемпионате Великобритании по теннису сегодня, 10 июля, определятся участники четвертьфиналов в мужском и женском одиночных разрядах.

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Беатрис Аддад-Майя (Бразилия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 18:30 (время Астаны)

Сильнейшей теннисистке Казахстана выпала возможность отомстить за соотечественницу. В 1/8 финала в соперницы Рыбакиной, третьей ракетке мира, досталась Беатрис Аддад-Майя, занимающая 13 место в рейтинге WTA. В первом круге бразильянка уже успела выбить из турнира Юлию Путинцеву.

Рыбакина тем временем успокоила своих фанатов, которые переживали после ее быстрого вылета с турнира в Берлине и снятия с турнира с Истборне. Очевидно, что она справилась с вирусом, набрала форму и сейчас реально готова на Уимблдоне к защите чемпионского титула.

До выхода в 1/8 обе теннисистки одержали в Лондоне по три победы. Рыбакина последней сопернице британке Кэти Бултер отдала и вовсе только два сета (6:1, 6:1). Аддад-Майя в 1/16-й также не испытала проблем с румынкой Сораной Кырстей (6:2, 6:2). По ходу турнира бразильянке приходилось упорно биться, и на фоне Рыбакиной она выглядит более уставшей, так как в один день ей довелось играть и в одиночном, и в парном разрядах. К тому же Аддад-Майя никогда не играла на второй неделе Уимблдона.

В этом году соперницы встречались уже дважды. Сначала Беатрис обыграла Елену на харде, а затем казахстанка снялась по ходу их матча на грунте. Но на траве будет совершенно другая история. На быстром покрытии Рыбакина – одна из сильнейших теннисисток мира. И бразильянку она может легко пройти на классе.

Эксперты Olimpbet считают, что Рыбакина возьмет реванш у соперницы и за свои предыдущие поражения, и за Путинцеву – П1 – 3.53, П2 – 1.31. Коэффициент на то, что казахстанка выиграет со счетом 2:0, равен 1.82.

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Фото: Olimpbet

Екатерина Александрова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь). 20:00

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Вторая ракетка мира и принципиальная соперница Рыбакиной Арина Соболенко за выход в четвертьфинал получила неудобную соперницу.

Александрова занимает в рейтинге WTA 22 место, но после Уимблдона должна улучшить свои позиции. На траве она показывает блестящую игру, стала чемпионкой турнира в Хертогенбосе и дошла до полуфинала в Берлине. Александрова играет в силовой теннис и знает, как тактически разобраться с Соболенко, которую уже обыгрывала на разных покрытиях, в том числе на траве, которая является ее профилем.

У белоруски, несмотря на ее высокий рейтинг, с игрой на газоне не складывается. Пока на этом покрытии Соболенко не добыла ни одного трофея. Она выбивает соперниц за счет своей мощной подачи, но такая серьезная и агрессивная оппонентка, как Александрова, доставит ей проблемы.

Аналитики Olimpbet считают, что у Соболенко есть шанс пройти дальше, учитывая в целом ее мастерство и талант – П1 – 2.99, П2 – 1.41. Вероятно, этот матч за выход в четвертьфинал Уимблдона получится затяжным – Тот (21.5) Б – 1.81.

Фото: Olimpbet

Карлос Алькарас (Испания) – Маттео Берреттини (Италия). 21:40

В мужском одиночном разряде самой ожидаемой является финальная битва между лидерами мирового рейтинга Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом. Вот только испанец, первая ракетка мира, дойдя до 1/8, показал, что мечтать о таком раскладе фанатам, скорее всего, рано.

В предыдущем матче Алькарас лишь в четырех сетах сломил сопротивление чилийца Николаса Харри (6:3, 6:7, 6:3, 7:5). И очевидно, что если с менее умелыми на траве соперниками где-то можно вытащить игру за счет мастерства, то вот с профильными газонщиками такое не прокатит. И как раз Берреттини может создать Алькарасу реальные проблемы.

Итальянец занимает в рейтинге АТР лишь 38 место, но к 1/8 Уимблдона подошел в прекрасной форме. В последней встрече он без особых проблем выбил из борьбы немца Александра Зверева (6:3, 7:6, 7:6). Алькарас хорошо играет на приеме, но это как раз тот случай, когда с подачей соперника у него возникнут проблемы.

Самый популярный букмекер Казахстана полагает, что эта встреча может затянуться до пяти сетов, и на это предлагаются неплохие коэффициенты. Победа Алькараса со счетом 3:2 – 5.4, а победа Берреттини со счетом 3:2 – 8.5.

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