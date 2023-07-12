Экс-первая ракетка мира стала мамой

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Наоми Осака родила девочку. Об этом рассказал ее бойфренд и отец ребенка, рэп-исполнитель Cordae во время своего концерта. Остальные подробности пока не разглашаются, сообщает Zakon.kz.

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Музыкант добавил, что они стали родителями 9 июля. В январе 2023 года Осака объявила, что ждет ребенка. Спортсменка впервые стала мамой.

25-летняя Осака взяла паузу в карьере. Она является двукратной победительницей Australian Open в 2019-м и 2021-м и US-Open в 2018-м и 2020-м.

Фото: twitter/cordae

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