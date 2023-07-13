Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Швеции

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно выступает на турнире категории WTA 125 в шведском Бастаде. 56 ракетка мира пробилась в четвертьфинал женского одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом раунде Путинцева выиграла у хозяйки корта Лизы Саар (524 в рейтинге WTA) со счетом 6:3, 6:4.

Во втором круге казахстанская теннисистка одержала победу над американкой Кэти Волынец (125 в рейтинге WTA) со счетом 6:0, 1:0. Во второй партии спортсменка из США отказалась продолжать матч из-за травмы.

В игре за выход в полуфинал 28-летняя казахстанка встретится с представительницей Испании Аленой Большовой (118 в рейтинге WTA).

На "Уимблдоне-2023" в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление в первом круге. Ее обидчицей стала Беатрис Аддад-Майя из Бразилии (6:3, 0:6, 4:6), которая в итоге снялась с турнира из-за травмы во время матча четвертого круга против Елены Рыбакиной.

Ранее организаторы Уимблдона представили видеообзор встречи Жабер – Рыбакина.