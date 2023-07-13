Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Швеции

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно выступает на турнире категории WTA 125 в шведском Бастаде. 56 ракетка мира пробилась в четвертьфинал женского одиночного разряда Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно выступает на турнире категории WTA 125 в шведском Бастаде. 56 ракетка мира пробилась в четвертьфинал женского одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-канале Olimpbet Play. Отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира. Не забудьте подписаться, свежие выпуски выходят каждые два дня.

В стартовом раунде Путинцева выиграла у хозяйки корта Лизы Саар (524 в рейтинге WTA) со счетом 6:3, 6:4.

Во втором круге казахстанская теннисистка одержала победу над американкой Кэти Волынец (125 в рейтинге WTA) со счетом 6:0, 1:0. Во второй партии спортсменка из США отказалась продолжать матч из-за травмы.

В игре за выход в полуфинал 28-летняя казахстанка встретится с представительницей Испании Аленой Большовой (118 в рейтинге WTA).

На "Уимблдоне-2023" в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление в первом круге. Ее обидчицей стала Беатрис Аддад-Майя из Бразилии (6:3, 0:6, 4:6), которая в итоге снялась с турнира из-за травмы во время матча четвертого круга против Елены Рыбакиной.

Ранее организаторы Уимблдона представили видеообзор встречи Жабер – Рыбакина. 

Читайте также

Джордж Расселл: Нет ничего лучше Уимблдона

Елена Рыбакина: Жаль, что так вышло

"Уимблдон-2023": видеообзор матча Жабер – Рыбакина

Пахита Амири
Путинцева Юлия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила дорожного движения утвердили в Казахстане
Новые правила дорожного движения утверждены в Казахстане
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Астролог рассказал, кому в ближайшие дни повезет на работе
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления