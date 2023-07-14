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Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в Швеции

Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в Швеции Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (56 в рейтинге WTA) провела четвертьфинальный матч на турнире серии WTA 125 в шведском Бастаде, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в полуфинал представительница Казахстана в упорной борьбе выиграла у Алены Большовой (118 в рейтинге WTA) со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4.

В полуфинале Юлия Путинцева сыграет с Ольгой Данилович (Сербия, 94).

На "Уимблдоне-2023" в женском одиночном разряде Юлия Путинцева завершила выступление в первом круге. Ее обидчицей стала Беатрис Аддад-Майя из Бразилии (6:3, 0:6, 4:6), которая в итоге снялась с турнира из-за травмы во время матча четвертого круга против Елены Рыбакиной. В женском парном разряде Открытого чемпионата Великобритании Путинцева в дуэте с Линдой Фрухвиртовой (Чехия) также не смогла преодолеть стартовый раунд. 

Ранее на Уимблдоне определились участницы финала в женском одиночном разряде.  

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