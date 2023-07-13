"Уимблдон-2023": видеообзор матча Жабер – Рыбакина
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Теннисистки провели на Центральном корте 1 час 55 минут. Онс Жабер по ходу встречи выполнила восемь эйсов и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Рыбакиной семь подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из девяти. Каждая из спортсменок в матче допустила по три двойные ошибки.
В полуфинале Онс Жабер встретится с Ариной Соболенко, которая в четвертьфинальном матче обыграла американку Мэдисон Кис в двух сетах.
Ранее Карлос Алькарас обыграл Руне и вышел в полуфинал Уимблдона в мужском одиночном разряде.