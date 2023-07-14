Битвы сильнейших. Выйдут ли Алькарас и Джокович в финал Уимблдона

Крайне интересные матчи состоятся в полуфиналах мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Великобритании. Свои расклады на игры дает самый популярный букмекер Казахстана.

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Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев (Россия). 20:30 (время Астаны)

Самая мощная вывеска за весь Уимблдон – в этом полуфинальном матче. Круче будет, только если в финале сойдутся Алькарас и Джокович. Но пока и тому, и другому нужно преодолеть барьер 1/2.

20-летний Алькарас и 27-летний Медведев являются первой и третьей ракетками мира соответственно. И для обоих участие на данной стадии травяного мейджора является лучшим достижением в карьере.

Перед полуфиналом теннисисты имели день отдыха. Свои четвертьфинальные игры они провели по-разному. Испанец легко в трех сетах выбил из борьбы датчанина Хольгера Руне, занимающего шестое место в рейтинге АТР. А вот россиянин затратил пять партий, чтобы пройти американца Кристофера Юбэнкса, располагающегося лишь на 43 месте.

В 2021 году Медведев победил Алькараса во втором круге Уимблдона. Но с тех пор испанец не только успел взять реванш, но и значительно прибавить. В марте Карлос обыграл Даниила в финале турнира в Индиан-Уэллсе на харде. А перед стартом Уимблдона выиграл в Лондоне другой турнир на траве, и с начала года это была его пятая победа на соревнованиях АТР. Медведев же выиграл только один трофей – в марте на харде в Дубае.

В плюс испанцу можно отнести его более высокую скорость и более мощную подачу. Также в этом сезоне он выиграл все свои матчи на газоне. Медведев же не раз проигрывал и более слабым оппонентам.

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Эксперты Olimpbet считают Алькараса однозначным фаворитом – П1 – 1.42, П2 – 2.99. Вероятнее всего, испанец оформит выход в финал в трех сетах – 3:0 – 2.75. Но так как нынешний Уимблдон полон сюрпризов, не стоит исключать, что и Медведеву может улыбнуться удача, а на его победу со счетом 3:2 предлагается коэффициент 8.5.

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Фото: Olimpbet

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия). 18:30

Всего два шага осталось Джоковичу, второй ракетке мира, чтобы в восьмой раз выиграть Уимблдон и защитить свой прошлогодний чемпионский титул. В соперники ему достался 21-летний итальянец, занимающий восьмое место в рейтинге АТР. 36-летний серб уже доказал, что возраст ему не помеха и он может на равных биться с молодыми игроками. Однако легкой прогулки для него ждать все равно не стоит.

В прошлом году теннисисты встречались на Уимблдоне на стадии четвертьфинала. И тогда Джокович сделал мощный камбэк, проигрывая по ходу встречи 0:2 (5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2). Теннисисты провели на корте 3,5 часа. И перед нынешним матчем Синнер заявил, что извлек урок из прошлогоднего поражения. Мощнее его подача от этого не стала, но заставить знаменитого серба напрячься от своего агрессивного стиля он вполне может.

За выход в полуфинал оба теннисиста провели четырехсетовые поединки с представителями России. Сербский теннисист обыграл Андрея Рублёва (4:6, 6:1, 6:4, 6:3), а итальянец – Романа Сафиуллина (6:4, 3:6, 6:2, 6:2).

Джокович продолжает удивлять своим мастерством и выносливостью. Аналитики Olimpbet считают, что он снова выйдет в финал – П1 – 4.92, П2 –1.2. Как и в прошлом году, стоит ожидать, что этот матч получится затяжным. Коэффициент на то, что будет тай-брейк, равен 1.65.