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Казахстанский теннисист с победы стартовал на турнире АТР 250
Фото: ktf.kz
В Бостаде (Швеция) стартовал турнир серии АТР 250. В парном разряде продолжает выступление Александр Недовесов. Казахстанский теннисист в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром одержали победу в первом круге основной сетки, сообщает Zakon.kz.
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В стартовом раунде казахстанско-эквадорский дуэт одержал победу над хозяевами корта Лео Борг - Симон Фройнд со счетом 6:1, 6:4.
На этом турнире также были заявлены еще два казахстанских теннисиста Денис Евсеев и Тимофей Скатов. В одиночном разряде они не смогли преодолеть квалификацию и пробиться в основную сетку соревнования.
Ранее 15-летняя казахстанская теннисистка Зара Даркен не смогла преодолеть квалификацию на турнире WTA 250 в Италии.
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