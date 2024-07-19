Казахстанский теннисист упустил возможность сыграть в финале турнира АТР-250 с участием Рафаэля Надаля

В Бостаде (Швеция) проходит турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в финал Александр Недовесов и Гонсало Эскобар потерпели сенсационное поражение от французского дуэта Мануэль Гинар / Грегуар Жак со счетом 3:6, 4:6. Александр и Гонсало были посеяны в Бостаде под первым номером.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время казахстанско-эквадорский тандем допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из семи.

Также в полуфинале парного разряда сыграют легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль и девятая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия).

Ранее в четвертьфинале соревнований в Бостаде Недовесов и Эскобар победили аргентинца Федерико Корию и японца Таро Даниэля со счетом 4:6, 6:3, 11:9.