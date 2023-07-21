Александр Бублик примет участие в уникальном теннисном шоу

21-23 июля в Лос-Анджелесе пройдет выставочный турнир шоу формата с участием одних из ярких теннисистов профессионального тура (АТР). Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграет в серии Ultimate Tennis Showdown, сообщает Zakon.kz.

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За главный приз турнира будут бороться восемь теннисистов: Александр Бублик (Казахстан), Фрэнсис Тиафо (США), Бен Шелтон (США), Ибин Ву (Китай), Тэйлор Фриц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Гаэль Монфис (Франция), Бенуа Пер (Франция).

В стартовый день выставочного турнира в США пройдет шесть матчей. Лидер мужской сборной Казахстана сыграет с местным любимцем публики Беном Шелтоном

Today is the day 🤩 UTS LA kicks off this Friday at @dignityhealthsp. Gates open at 3pm. #LosAngeles, get last tickets: https://t.co/8biAQAmkRO pic.twitter.com/9GQuQ9AfvD — UTS 🎾 - LA (21-23 July), Frankfurt (15-17 Sept) (@UTShowdown) July 21, 2023

Серия Ultimate Tennis Showdown проходит по интересным правилам. На корте работает ди-джей, публика бурно поддерживает своего фаворита. Инициатором проведения необычного турнира стал известный тренер Патрик Муратоглу, который был наставником Серены Уильямс. Матчи на Ultimate Tennis Showdown состоят из четырех четвертей, каждая из которых длится по 8 минут + 2 минуты (раунд внезапной смерти). Всего на матч выделяется 40 минут.

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Днем ранее Александр Бублик снялся с турнира категории АТР-250 с хардовым покрытием в Атланте (США), который пройдет 24-30 июля. Первую ракетку Казахстана в сетке мужского одиночного разряда заменит француз Корентен Муте. Последним турниром Бублика стал Уимблдон, на котором он дошел до 1/8 финала. В рейтинге АТР казахстанец идет на 27 месте.