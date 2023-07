Александр Бублик примет участие в уникальном теннисном шоу

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

За главный приз турнира будут бороться восемь теннисистов: Александр Бублик (Казахстан), Фрэнсис Тиафо (США), Бен Шелтон (США), Ибин Ву (Китай), Тэйлор Фриц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Гаэль Монфис (Франция), Бенуа Пер (Франция).

В стартовый день выставочного турнира в США пройдет шесть матчей. Лидер мужской сборной Казахстана сыграет с местным любимцем публики Беном Шелтоном

Today is the day 🤩 UTS LA kicks off this Friday at @dignityhealthsp. Gates open at 3pm. #LosAngeles, get last tickets: https://t.co/8biAQAmkRO pic.twitter.com/9GQuQ9AfvD