Теннисистка из Таиланда не пустила казахстанку в финал турнира в Индии
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Солапуре (Индия) проходит турнир серии ITF W35. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела полуфинальный матч в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
В игре за выход в финал Куламбаева проиграла Буньяви Тамчайват (Таиланд) со счетом 1:6, 4:6.
В очном противостоянии спортсменка из Таиланда увеличила отрыв – 2:0.
Из Индии Жибек отправится в Перт (Австралия), где примет участие в турнире среди смешанных команд United Cup. Куламбаева в составе сборной Казахстана выступит вместе с Еленой Рыбакиной, Александром Шевченко и Дмитрием Попко.
Ранее в 1/4 финала турнира в Солапуре Жибек Куламбаева разгромила спортсменку из Латвии Диану Марцинкевич со счетом 6:0, 6:4.
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