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Бублик высказался о подготовке к турнирам в США

Александр Бублик Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик поделился своим мнением о предстоящей американской серии турниров, которая начнется для него в Вашингтоне (США) 31 июля, сообщает Zakon.kz.

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Он примет участие в хардовом турнире категории ATP-500, предварительно сыграв в Лос-Анджелесе на турнире серии UTS.

"Серия американских турниров никогда не была для меня успешной. Но, может быть, в этом году старт с турнира UTS будет отличным (Бублик сыграет в Лос-Анджелесе на турнире, который пройдет с 21 по 23 июля. — Прим. "Чемпионата"). Возможно, что-то изменится, и мы увидим это в конце серии турниров в Америке", — отметил Бублик в интервью для Tennis Majors.

Теннисист назвал американскую серию "новой главой" в своей спортивной карьере.

"Все хорошо, но я уже упоминал, что Галле и Уимблдон остались позади. С нетерпением жду новой главы на американских турнирах. То, что случилось в Галле и на Уимблдоне, осталось там, в прошлом, а я смотрю в будущее", — добавил он.

В ходе травяного сезона Александр Бублик впервые в карьере выиграл титул ATP-500 на турнире в Галле и достиг четвертьфинала Уимблдона, где встретился с россиянином Андреем Рублевым.

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