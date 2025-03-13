Александр Бублик с трудом преодолел первый круг турнира в США

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Казахстанский теннисист Александр Бублик встретился с Александаром Вукичем из Австралии в первом круге турнира серии "Челленджер" в американском Финиксе, сообщает Zakon.kz.

Матч продлился 1 час 33 минуты и завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу казахстанца.

Во втором раунде Бублик встретится с Ринки Хиджикатой (Австралия), который обыграл американца Брендона Холта со счетом 7:6, 7:6.

Ранее во второй круг также вышел Михаил Кукушкин. Он сыграет с победителем матча Лука Нарди (Италия) – Кэй Нисикори (Япония).