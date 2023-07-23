Фотографиями с отдыха на фешенебельном курорте поделилась Елена Рыбакина
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Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина порадовала поклонников свежими фотографиями с отдыха в итальянской Сардинии.
"Один день в Порто-Черво", – кратко подписала подборку фото звезда казахстанского тенниса.
Порто-Черво – фешенебельный курорт на севере Сардинии, привлекает туристов со всего мира и знаменит своими яхт-клубами. Небольшой городок с населением не более 200 человек, известен как центр Изумрудного побережья.
Неделей ранее, после проигрыша на подступах к полуфиналу Уимблдона-2023 лучшая теннисистка Казахстана рассказала о сожалениях в результате проигрыша Онс Жабер из Туниса.