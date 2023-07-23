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Фотографиями с отдыха на фешенебельном курорте поделилась Елена Рыбакина

Фотографиями с отдыха на фешенебельном курорте поделилась Елена Рыбакина Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поделилась с поклонниками порцией свежих фото. На этот раз теннисистка опубликовала кадры с отдыха на Сардинии, сообщает Zakon.kz.

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Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина порадовала поклонников свежими фотографиями с отдыха в итальянской Сардинии.

"Один день в Порто-Черво", – кратко подписала подборку фото звезда казахстанского тенниса.


Порто-Черво – фешенебельный курорт на севере Сардинии, привлекает туристов со всего мира и знаменит своими яхт-клубами. Небольшой городок с населением не более 200 человек, известен как центр Изумрудного побережья.

Неделей ранее, после проигрыша на подступах к полуфиналу Уимблдона-2023 лучшая теннисистка Казахстана рассказала о сожалениях в результате проигрыша Онс Жабер из Туниса.

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