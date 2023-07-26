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Первая ракетка мира Ига Швёнтек с победы стартовала на домашнем турнире

Первая ракетка мира Ига Швёнтек с победы стартовала на домашнем турнире Фото: Twitter/iga_swiatek
В Варшаве (Польша) проходит турнир категории WTA-250 на хардовом покрытии. Местная теннисистка и главная фаворитка состязаний Ига Швёнтек без особых проблем вышла во второй круг, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче Швёнтек обыграла представительницу Узбекистана Нигину Абдураимову, занимающую 181 строчку рейтинга WTA, со счетом 6:4, 6:3. Ранее спортсменки друг с другом не встречались на корте.

Матч продолжался 1 час 37 минут. По ходу игры Швёнтек один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Теннисистка из Узбекистана оформила четыре эйса и совершила 10 двойных.

Во втором круге первая ракетка мира встретится с победительницей матча Клэр Лью (США) — Ю Юань (Китай).

Ранее Онс Жабер снялась с турнира WTA в Монреале из-за травмы колена. 

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