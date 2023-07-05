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Ига Швёнтек одержала победу во втором раунде

Первая ракетка мира Ига Швёнтек вышла в третий круг Уимблдона Фото: wimbledon.com
Первая ракетка мира Ига Швёнтек вышла в третий круг Уимблдона. Во втором раунде польская теннисистка уверено обыграла Сару Соррибес-Тормо (84-я в рейтинге WTA), сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась победой польской теннисистки в двух сетах со счетом 6:2, 6:0. Общая продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Швёнтек не подавала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету ее соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В матче третьего круга травяного турнира Ига Швёнтек сыграет с победительницей пары Диан Парри (Франция) – Петра Мартич (Хорватия).

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