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Видео: Елена Рыбакина провела первую тренировку на кортах Монреаля

Елена Рыбакина провела первую тренировку на кортах Монреаля Фото: wtatennis
Елена Рыбакина прибыла в Монреаль (Канада). Первая ракетка Казахстана начала подготовку к крупному турниру категории WTA-1000. Лучшая теннисистка страны провела тренировку на Центральном корте стадиона IGA, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Видео с первой тренировки в Монреале третья ракетка мира Елена Рыбакина разместила в социальных сетях.

Турнир WTA-1000 в Монреале пройдет с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд составляет $2,788,468.

  • Первый раунд: 12 848 долларов / 1 очко
  • Второй раунд: 17 930 долларов / 60 очков
  • 1/8 финала: 31 650 долларов /105 очков
  • Четвертьфинал: 63 350 долларов /190 очков
  • Полуфинал: 138 000 долларов / 350 очков
  • Финалист: 267 690 долларов / 585 очков
  • Чемпион: 454 500 долларов / 900 очков

Ранее казахстанский теннисист Тимофей Скатов завершил выступление на турнире в Германии. 

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