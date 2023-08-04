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Видео: Елена Рыбакина провела первую тренировку на кортах Монреаля
Фото: wtatennis
Елена Рыбакина прибыла в Монреаль (Канада). Первая ракетка Казахстана начала подготовку к крупному турниру категории WTA-1000. Лучшая теннисистка страны провела тренировку на Центральном корте стадиона IGA, сообщает Zakon.kz.
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Видео с первой тренировки в Монреале третья ракетка мира Елена Рыбакина разместила в социальных сетях.
Турнир WTA-1000 в Монреале пройдет с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд составляет $2,788,468.
- Первый раунд: 12 848 долларов / 1 очко
- Второй раунд: 17 930 долларов / 60 очков
- 1/8 финала: 31 650 долларов /105 очков
- Четвертьфинал: 63 350 долларов /190 очков
- Полуфинал: 138 000 долларов / 350 очков
- Финалист: 267 690 долларов / 585 очков
- Чемпион: 454 500 долларов / 900 очков
Ранее казахстанский теннисист Тимофей Скатов завершил выступление на турнире в Германии.
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