Все о теннисе
Тимофей Скатов завершил выступление на турнире в Германии
Фото: ktf.kz
В Люденшайде (Германия) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч второго круга, сообщает Zakon.kz.
Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!
В матче за выход в четвертьфинал казахстанец проиграл представителю Аргентины Уго Карабелли со счетом 3:6, 7:5, 6:7. По ходу встречи Скатов один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 17.
В первом раунде казахстанский теннисист выиграл у Алексея Крутых (Украина) – 6:3, 6:7, 7:5.
Ранее другой казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в четвертьфинал на турнире серии "Челленджер" в Португалии.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript