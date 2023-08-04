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Тимофей Скатов завершил выступление на турнире в Германии

Тимофей Скатов завершил выступление на турнире в Германии Фото: ktf.kz
В Люденшайде (Германия) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч второго круга, сообщает Zakon.kz.

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В матче за выход в четвертьфинал казахстанец проиграл представителю Аргентины Уго Карабелли со счетом 3:6, 7:5, 6:7. По ходу встречи Скатов один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 17.

В первом раунде казахстанский теннисист выиграл у Алексея Крутых (Украина) – 6:3, 6:7, 7:5.

Ранее другой казахстанский теннисист Денис Евсеев вышел в четвертьфинал на турнире серии "Челленджер" в Португалии. 

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