Кори Гауфф выиграла у Бенчич на турнире в Вашингтоне

Завершился матч 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, где встретились швейцарская теннисистка Белинда Бенчич и американка Кори Гауфф. Американская теннисистка стала победительницей со счетом 6:1, 6:2, тем самым обеспечив себе выход в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

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Встреча продолжалась 1 час 27 минут. По данным championat.com, по ходу игры Белинда Бенчич выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех. На счету Кори Гауфф в этом матче пять подач навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В 1/2 финала турнира в Вашингтоне Гауфф встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Ранее Кори Гауфф рассказала о работе с легендарным американским тренером.