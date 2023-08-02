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Кори Гауфф рассказала о работе с легендарным американским тренером

Кори Гауфф рассказала о работе с тренером Брэдом Гилбертом Фото: wtatennis
Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф рассказала о работе с тренером Брэдом Гилбертом, а также поделилась мнением о качествах, которые ей нужно улучшить, сообщает Zakon.kz.

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На сегодняшний день Кори Гауфф является главной надеждой американских теннисных болельщиков. 19-летняя спортсменка пришла на смену титулованной Серене Уильямс. Теперь в США ждут ярких побед именно от Кори Гауфф. Сейчас американская теннисистка занимает седьмое место в мировом рейтинге, ее наставником является прославленный тренер Брэд Гилберт, который ранее работал с Андре Агасси, Энди Роддиком и Энди Марреем. В интервью Eurosport Кори Гауфф призналась, что довольна тем, как развивается их сотрудничество.

"Да, я начала работать с Брэдом Гилбертом. Довольна тем, как развивается сотрудничество. Сначала я немного нервничала, но сейчас все хорошо. Я открыта для того, чтобы извлекать уроки из игры, учиться у людей и видеть разные точки зрения, поэтому думаю, что это будет полезным для меня. Я правда чувствую, что мы все в команде на одной волне и в полном согласии. Думаю, что опыт тренера поможет мне подготовиться к напряженным матчам, полуфиналам и финалам. К тому, в чем мне еще нужно совершенствоваться", – приводит слова Гауфф Eurosport.Кори Гауфф

На этой неделе Кори Гауфф выступит на домашнем турнире WTA-500 в Вашингтоне. В первом круге она сыграет с соотечественницей Хейли Баптист. 

Ранее был представлен видеообзор самых ярких розыгрышей турнира АТР-500 в Вашингтоне.  

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