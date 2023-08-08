Елена Рыбакина официально покинула тройку сильнейших в мировом рейтинге
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С третьего места казахстанскую теннисистку сместила американка Джессика Пегула. Она опередила Елену Рыбакину всего на 15 очков. У представительницы Казахстана будет возможность вернуть себе утраченную позицию уже на этой неделе, – в случае успешного выступления на турнире категории WTA-1000 в Монреале.
Одну строчку в рейтинге WTA потеряла и другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева. Вторая ракетка страны опустилась на 61 место.
Рейтинг WTA от 8 августа (одиночный разряд)
1. Ига Швёнтек (Польша) – 9490 очков.
2. Арина Соболенко (Беларусь) – 8746.
3 (4). Джессика Пегула (США) – 5480.
4 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5465.
5. Онс Жабер (Тунис) – 4747.
6. Каролин Гарсия (Франция) – 4685.
7. Кори Гауфф (США) – 3760.
8 (9). Мария Саккари (Греция) – 3585.
9 (8). Петра Квитова (Чехия) – 3341.
10. Маркета Вондроушова (Чехия) – 3106…
61 (60). Юлия Путинцева (Казахстан) - 937.
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Ранее Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) выпустила обновленную версию мужского рейтинга.