Елена Рыбакина официально покинула тройку сильнейших в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг, это произошло с опозданием из-за задержек на турнире в Праге. Согласно новому табелю о рангах, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потеряла одну позицию, сообщает Zakon.kz.

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С третьего места казахстанскую теннисистку сместила американка Джессика Пегула. Она опередила Елену Рыбакину всего на 15 очков. У представительницы Казахстана будет возможность вернуть себе утраченную позицию уже на этой неделе, – в случае успешного выступления на турнире категории WTA-1000 в Монреале.

Одну строчку в рейтинге WTA потеряла и другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева. Вторая ракетка страны опустилась на 61 место.

Рейтинг WTA от 8 августа (одиночный разряд)

1. Ига Швёнтек (Польша) – 9490 очков.

2. Арина Соболенко (Беларусь) – 8746.

3 (4). Джессика Пегула (США) – 5480.

4 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5465.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

5. Онс Жабер (Тунис) – 4747.

6. Каролин Гарсия (Франция) – 4685.

7. Кори Гауфф (США) – 3760.

8 (9). Мария Саккари (Греция) – 3585.

9 (8). Петра Квитова (Чехия) – 3341.

10. Маркета Вондроушова (Чехия) – 3106…

61 (60). Юлия Путинцева (Казахстан) - 937.

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Ранее Ассоциация теннисистов профессионалов (АТР) выпустила обновленную версию мужского рейтинга.