Елена Рыбакина покинула топ-3 мирового рейтинга

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде. Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина потеряла две позиции и теперь занимает пятое место, сообщает Zakon.kz.

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В прошлом сезоне Елена Рыбакина дошла до финала Australian Open-2023, ей необходимо было защищать набранные тогда очки. Но лидеру женской сборной Казахстана не удалось преодолеть второй круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года, поэтому Рыбакина потеряла большое количество очков в мировом рейтинге.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева также опустилась в табели о рангах. Она потеряла шесть строчек и теперь занимает 70 место.

Список сильнейших продолжает возглавлять представительница Польши Ига Швёнтек, следом за ней располагается чемпионка Australian Open 2023 и 2024 белоруска Арина Соболенко, тройку лучших замыкает американская теннисистка Кори Гауфф.

Заметно улучшила свое положение в мировом рейтинге китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь. Благодаря выходу в финал она сделала рывок с 15 места на седьмое (+8).

Рейтинг WTA от 29 января:

1. Ига Свёнтек (Польша) – 9770 очков.

2. Арина Соболенко (Беларусь) – 8905.

3 (+1). Кори Гауфф (США) – 7200.

4 (+1). Джессика Пегула (США) – 5705.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

5 (-2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 5688.

6. Онс Жабер (Тунис) – 4076.

7 (+8). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3950.

8 (-1). Маркета Вондроушова (Чехия) – 3846.

9 (-1). Мария Саккари (Греция) – 3710.

10 (-1). Каролина Мухова (Чехия) – 3520…

70 (-6). Юлия Путинцева (Казахстан) – 954.

В парном рейтинге на первое место поднялась бельгийка Элизе Мертенс, за ней расположилась Се Шувэй из Китайского Тайбэя, а замкнула топ-3 австралийка Сторм Хантер, которая ранее возглавляла парный список.

Сильнейшая "парница" Казахстана Анна Данилина осталась на 44 позиции, Жибек Куламбаева потеряла одну строчку (№142).

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