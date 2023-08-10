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Юлия Путинцева сыграла против американской теннисистки в Канаде

теннисистка Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (61-я ракетка мира) сыграла третий матч на турнире одиночного разряда в Монреале (Канада), сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Путинцева сыграла против американской теннисистки Джессики Пегулы (третья строчка WTA) и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 4:6. Игра продлилась один час и 24 минуты.

В следующем матче Пегула сыграет с итальянской спортсменкой Ясмин Паолини.

К слову, американка недавно опередила Елену Рыбакину в мировом рейтинге WTA. Сейчас казахстанская теннисистка располагается на четвертой позиции.

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Елена Беляева
Путинцева Юлия Казахстан Канада США
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