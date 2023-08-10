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Видео: Мария Саккари проиграла в битве двух теннисных Барби на турнире в Монреале

Мария Саккари и Даниэль Коллинз на турнире в Монреале Фото: wtatennis
В Монреале (Канада) продолжается турнир категории WTA-1000 (хард). В третий игровой день прошло несколько увлекательных матчей, в одном из них встретились самые красивые теннисистки женского тура – Мария Саккари и Даниэль Коллинз, сообщает Zakon.kz.

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Американская теннисистка Коллинз, занимающая 48 место в рейтинге WTA, неожиданно выиграла у восьмой ракетки мира из Греции Саккари со счетом 6:4, 6:2.


Ранее обеих теннисисток коллеги по корту признали идеальными кандидатками на роль Барби.

Также на турнире в Монреале казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла в третий круг. 

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