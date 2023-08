Видео: Мария Саккари проиграла в битве двух теннисных Барби на турнире в Монреале

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Американская теннисистка Коллинз, занимающая 48 место в рейтинге WTA, неожиданно выиграла у восьмой ракетки мира из Греции Саккари со счетом 6:4, 6:2.

Ранее обеих теннисисток коллеги по корту признали идеальными кандидатками на роль Барби.

Alexa, play "Barbie Girl" 🎶



Which @atptour & @WTA players would you cast as Barbie and Ken?#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/1aFcT22T3N