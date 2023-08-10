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Видео: Мария Саккари проиграла в битве двух теннисных Барби на турнире в Монреале
Фото: wtatennis
В Монреале (Канада) продолжается турнир категории WTA-1000 (хард). В третий игровой день прошло несколько увлекательных матчей, в одном из них встретились самые красивые теннисистки женского тура – Мария Саккари и Даниэль Коллинз, сообщает Zakon.kz.
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Американская теннисистка Коллинз, занимающая 48 место в рейтинге WTA, неожиданно выиграла у восьмой ракетки мира из Греции Саккари со счетом 6:4, 6:2.
Ранее обеих теннисисток коллеги по корту признали идеальными кандидатками на роль Барби.
Alexa, play "Barbie Girl" 🎶— Mubadala Citi DC Open (@mubadalacitidc) August 3, 2023
Which @atptour & @WTA players would you cast as Barbie and Ken?#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/1aFcT22T3N
Также на турнире в Монреале казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла в третий круг.
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