Видео: Мария Саккари проиграла в битве двух теннисных Барби на турнире в Монреале

В Монреале (Канада) продолжается турнир категории WTA-1000 (хард). В третий игровой день прошло несколько увлекательных матчей, в одном из них встретились самые красивые теннисистки женского тура – Мария Саккари и Даниэль Коллинз, сообщает Zakon.kz.

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Американская теннисистка Коллинз, занимающая 48 место в рейтинге WTA, неожиданно выиграла у восьмой ракетки мира из Греции Саккари со счетом 6:4, 6:2.





Ранее обеих теннисисток коллеги по корту признали идеальными кандидатками на роль Барби.

Также на турнире в Монреале казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прошла в третий круг.