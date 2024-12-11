Казахстанская теннисистка с победы стартовала на турнире в Индии
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Солапуре (Индия) стартовал турнир серии ITF W35. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
В игре за выход во второй раунд казахстанка одержала победу над хозяйкой корта Паавани Паатхак со счетом 6:1, 6:3. Встреча продлилась один час и 12 минут.
В следующем матче Куламбаева сыграет с Екатериной Казионовой (Россия).
На этом турнире Жибек выступает под четвертым номером посева.
Ранее казахстанский теннисист выиграл третий трофей ITF в одиночном разряде в 2024 году.
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