Казахстанская теннисистка с победы стартовала на турнире в Индии

Все о теннисе

В Солапуре (Индия) стартовал турнир серии ITF W35. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход во второй раунд казахстанка одержала победу над хозяйкой корта Паавани Паатхак со счетом 6:1, 6:3. Встреча продлилась один час и 12 минут.

В следующем матче Куламбаева сыграет с Екатериной Казионовой (Россия).

На этом турнире Жибек выступает под четвертым номером посева.

Ранее казахстанский теннисист выиграл третий трофей ITF в одиночном разряде в 2024 году.