Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной

В Монреале (Канада) продолжается турнир категории WTA-1000 (хард). Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в упорной борьбе выиграла у представительницы США Дженнифер Брэйди – 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Встреча прошла на центральном корте арены "ИГА Стэдиум" и продлилась 2 часа 36 минут. Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Брэйди три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге соревнований в Монреале Елена Рыбакина сыграет с еще одной американской теннисисткой Слоан Стивенс (38 в рейтинге WTA).

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потерпела поражение во втором круге турнира в Монреале.