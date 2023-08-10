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Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной Фото: wtatennis
В Монреале (Канада) продолжается турнир категории WTA-1000 (хард). Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в упорной борьбе выиграла у представительницы США Дженнифер Брэйди – 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3, сообщает Zakon.kz.

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Встреча прошла на центральном корте арены "ИГА Стэдиум" и продлилась 2 часа 36 минут. Рыбакина 12 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Брэйди три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге соревнований в Монреале Елена Рыбакина сыграет с еще одной американской теннисисткой Слоан Стивенс (38 в рейтинге WTA).

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потерпела поражение во втором круге турнира в Монреале. 

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