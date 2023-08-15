Составы команд на первый этап финала "Кубка Дэвиса"

Организаторы "Кубка Дэвиса" представили официальные составы команд первого этапа финального турнира. Также стали известны города, в которых пройдут матчи, сообщает Zakon.kz.

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Первый этап финала пройдет с 12 по 17 сентября 2023 года.

Группа А (место проведения: Болонья, Италия)

Швеция (Элиас Имер, Драгош Мадараш, Лео Борг, Филип Бергеви, Андре Гёранссон).

Италия (Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Симоне Болелли, Фабио Фоньини).

Канада (Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Габриэль Диалло, Алексис Галарно).

Чили (Николас Харри, Кристиан Гарин, Алехандро Табило, Марсело Томас Барриос Вера, Гонсало Лама).

Группа B (место проведения: Манчестер, Великобритания)

Швейцария (Стен Вавринка, Марк Андреа Хюслер, Доминик Штрикер, Леонардо Риеди, Александр Ритшард).

Великобритания (Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Энди Маррей, Нил Скупски).

Австралия (Алекс де Минор, Джордан Томпсон, Макс Пёрселл, Танаси Коккинакис, Мэтью Эбден).

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Франция (Адриан Маннарино, Уго Умбер, Артюр Фил, Эдуард Роже-Васслен, Николя Маю).

Группа С (место проведения: Валенсия, Испания)

Испания (Карлос Алькарас, Алехандро Давидович-Фокина, Роберто Баутиста-Агут, Марсель Гранольерс). Сербия (Новак Джокович, Ласло Джере, Миомир Кецманович, Душан Лайович, Хамад Медьедович).

Чехия (Иржи Легечка, Томаш Махач, Якуб Меншик, Адам Павлашек).

Южная Корея (Сун Ву Квон, Сен Чан Хонг, Юн Сон Чонг, Нам Джи Сон, Мин Ку Сон).

Группа D (место проведения: Сплит, Хорватия)

Хорватия (Борна Чорич, Борна Гойо, Дино Прижмич, Иван Додиг, Мате Павич).

Нидерланды (Таллон Грикспор, Ботик ван де Зандсхулп, Гийс Брувер, Уэсли Кульхоф, Матве Миддекоп).

Финляндия (Эмиль Руусувуори, Отто Виртанен, Патрик Кауковальта, Гарри Хелиовара, Патрик Никлес-Салмин).

США (Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Маккензи Макдональд, Остин Крейчик, Раджив Рам).

Ранее определился состав сборной Казахстана для участия в "Кубке Дэвиса".