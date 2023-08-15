Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Составы команд на первый этап финала "Кубка Дэвиса"

Составы команд на первый этап финала Кубка Дэвиса Фото: Twitter/DavisCup
Организаторы "Кубка Дэвиса" представили официальные составы команд первого этапа финального турнира. Также стали известны города, в которых пройдут матчи, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Первый этап финала пройдет с 12 по 17 сентября 2023 года.

Группа А (место проведения: Болонья, Италия)

Швеция (Элиас Имер, Драгош Мадараш, Лео Борг, Филип Бергеви, Андре Гёранссон).

Италия (Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Симоне Болелли, Фабио Фоньини).

Канада (Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Габриэль Диалло, Алексис Галарно).

Чили (Николас Харри, Кристиан Гарин, Алехандро Табило, Марсело Томас Барриос Вера, Гонсало Лама).

Группа B (место проведения: Манчестер, Великобритания)

Швейцария (Стен Вавринка, Марк Андреа Хюслер, Доминик Штрикер, Леонардо Риеди, Александр Ритшард).

Великобритания (Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Энди Маррей, Нил Скупски).

Австралия (Алекс де Минор, Джордан Томпсон, Макс Пёрселл, Танаси Коккинакис, Мэтью Эбден).

material Материалы

Франция (Адриан Маннарино, Уго Умбер, Артюр Фил, Эдуард Роже-Васслен, Николя Маю).

Группа С (место проведения: Валенсия, Испания)

Испания (Карлос Алькарас, Алехандро Давидович-Фокина, Роберто Баутиста-Агут, Марсель Гранольерс). Сербия (Новак Джокович, Ласло Джере, Миомир Кецманович, Душан Лайович, Хамад Медьедович).

Чехия (Иржи Легечка, Томаш Махач, Якуб Меншик, Адам Павлашек).

Южная Корея (Сун Ву Квон, Сен Чан Хонг, Юн Сон Чонг, Нам Джи Сон, Мин Ку Сон).

Группа D (место проведения: Сплит, Хорватия)

Хорватия (Борна Чорич, Борна Гойо, Дино Прижмич, Иван Додиг, Мате Павич).

Нидерланды (Таллон Грикспор, Ботик ван де Зандсхулп, Гийс Брувер, Уэсли Кульхоф, Матве Миддекоп).

Финляндия (Эмиль Руусувуори, Отто Виртанен, Патрик Кауковальта, Гарри Хелиовара, Патрик Никлес-Салмин).

США (Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Маккензи Макдональд, Остин Крейчик, Раджив Рам).

Ранее определился состав сборной Казахстана для участия в "Кубке Дэвиса". 

Читайте также

Расписание третьего игрового дня "Мастерса" в США

Определился состав сборной Казахстана для участия в "Кубке Дэвиса"

Новак Джокович: Огонь еще горит

Пахита Амири
Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
подсолнухи
Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 августа
курс доллара
Курс доллара резко вырос на торгах 14 августа
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления