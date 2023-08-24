Федерация тенниса Казахстана получила право обучать тренеров высшей квалификации
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Теперь федерация тенниса Казахстана (ФТК) имеет право использовать логотип тренеров международной федерации тенниса на своих образовательных материалах или ресурсах, включая карты тренерских лицензий.
Фото: ktf.kz
Международная федерация тенниса (ITF) в сотрудничестве с комиссией тренеров установила критерии и минимальные стандарты для систем образования тренеров, которые были приняты Советом директоров ITF. Эти критерии, вместе с требуемыми навыками тренеров для разных уровней образования, были объединены для обеспечения стандартов качества в системах образования тренеров по всему миру и для возможности оценки систем образования тренеров из стран ITF.
После тщательного анализа документов о системе образования тренеров, предоставленных федерацией тенниса Казахстана, ITF признала, что все критерии для уровня "Серебряной аккредитации", были выполнены, и федерация тенниса Казахстана установила систему образования "Обучение тренеров продвинутых игроков", соответствующую стандартам качества ITF.
Ранее казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в 1/8 финала турнира серии ITF W25 в Польше.