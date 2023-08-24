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Федерация тенниса Казахстана получила право обучать тренеров высшей квалификации

Федерация тенниса Казахстана получила право обучать тренеров высшей квалификации Фото: ktf.kz
Международная федерация тенниса (ITF) официально признала систему образования тренеров федерации тенниса Казахстана до уровня "Серебряной аккредитации" на четырехлетний период до конца 2027 года, сообщает Zakon.kz.

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Теперь федерация тенниса Казахстана (ФТК) имеет право использовать логотип тренеров международной федерации тенниса на своих образовательных материалах или ресурсах, включая карты тренерских лицензий.

Федерация тенниса Казахстана получила право обучать тренеров высшей квалификации

Фото: ktf.kz

Международная федерация тенниса (ITF) в сотрудничестве с комиссией тренеров установила критерии и минимальные стандарты для систем образования тренеров, которые были приняты Советом директоров ITF. Эти критерии, вместе с требуемыми навыками тренеров для разных уровней образования, были объединены для обеспечения стандартов качества в системах образования тренеров по всему миру и для возможности оценки систем образования тренеров из стран ITF.

После тщательного анализа документов о системе образования тренеров, предоставленных федерацией тенниса Казахстана, ITF признала, что все критерии для уровня "Серебряной аккредитации", были выполнены, и федерация тенниса Казахстана установила систему образования "Обучение тренеров продвинутых игроков", соответствующую стандартам качества ITF.

Ранее казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в 1/8 финала турнира серии ITF W25 в Польше. 

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