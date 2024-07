Международная федерация тенниса обратилась к Елене Рыбакиной

100% ЖЕҢІС! Страховка первой ставки от Olimpbet: вернём сумму первой ставки до 100 000 тенге, если не сыграет. Сделайте первую ставку победителя!

В четверг, 25 июля, Рыбакина объявила о снятии с Олимпийских игр в Париже (Франция) из-за продолжительной болезни (острый бронхит).

"Надеемся, что вы скоро восстановитесь, Елена", – написала пресс-служба ITF.

We hope you recover soon, Elena 💛#Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/i2CEGpmiv9