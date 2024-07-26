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Международная федерация тенниса обратилась к Елене Рыбакиной

Международная федерация тенниса обратилась к Елене Рыбакиной Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Международная федерация тенниса (ITF) в социальных сетях обратилась к четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной после ее снятия с Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

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В четверг, 25 июля, Рыбакина объявила о снятии с Олимпийских игр в Париже (Франция) из-за продолжительной болезни (острый бронхит).

"Надеемся, что вы скоро восстановитесь, Елена", – написала пресс-служба ITF.

В олимпийском турнире Рыбакину заменила австралийская теннисистка Дарья Сэвилл, которая также снялась с соревнований в одиночном разряде, но выступит в парном. В миксте вместо тандема Рыбакина / Бублик сыграют Надя Подорошка и Максимо Гонсалес из Аргентины.

За карьеру Елена выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде, в том числе один турнир "Большого шлема" – Уимблдон – в 2022 году. Она также выходила в финал Открытого чемпионата Австралии 2023 года. В мировом рейтинге Рыбакина максимально добиралась до третьей строчки.

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