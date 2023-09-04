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Елена Остапенко: Я просто старалась усложнить ей жизнь

Елена Остапенко прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек Фото: usopen.org
Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек. В четвертом круге US Open она сенсационно обыграла лучшую теннисистку планеты в трех сетах, сообщает Zakon.kz.

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Елена Остапенко, занимающая 21 место в рейтинге WTA, вышла вперед в очном противостоянии со Швёнтек со счетом 4:0. После этого поражения, Ига Швёнтек потеряет первую строчку в обновленном рейтинге. По итогам US Open-2023 табель о рангах возглавит Арина Соболенко.

На послематчевой пресс-конференции Елена Остапенко призналась, что намерено играла против Иги Швёнтек очень агрессивно.

В матчах против Иги я всегда жду упорной борьбы. Я понимала, что надо действовать агрессивно, потому что ей это не нравится. В третьем сете я чаще входила в корт и лучше подавала. Она прекрасная теннисистка, которая очень стабильно выступает, особенно в последние годы. Я знала, что она будет испытывать дополнительное давление из-за статуса первой ракетки мира. Кажется, теперь она потеряет первую строчку. Я просто старалась усложнить ей жизнь, показывать свой теннис и бороться за каждое очко.Елена Остапенко

Ранее стали известны все результаты седьмого игрового дня в женском турнире US Open. 

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