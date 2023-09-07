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Даниил Медведев: Я просто очень устал

Даниил Медведев рассказал, как восстанавливался после четвертьфинального матча с соотечественником Андреем Рублёвым на US Open Фото: usopen.org
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как восстанавливался после четвертьфинального матча с соотечественником Андреем Рублёвым на US Open. По ходу встречи Медведев дважды вызывал на корт врача из-за проблем с дыханием, сообщает Zakon.kz.

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Даниил Медведев одержал победу над Андреем Рублёвым в трех партиях со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Даниил укрепил лидерство в личных встречах – 6:2. На пресс-конференции третий номер мирового рейтинга признался, что матч против близкого друга был не только эмоционально трудным, но и тяжелым физически из-за сильной жары в Нью-Йорке.

Сейчас я чувствую себя вроде нормально. Я просто очень устал. Скажем так, да, сразу дать пару интервью тут и там было тяжело. Я был там с ледяным полотенцем. Все было туманно, как будто я не мог ясно видеть. Потому что матч окончен, адреналина уже нет. Так что меня немного трясло. Потом я прихожу в раздевалку, и это самая сложная часть, потому что хочется просто сидеть там часами. Но вы знаете, что, если вы это сделаете, это не приведёт к хорошему восстановлению. Итак, я посидел там минут 10–15, пошел и принял быструю ледяную ванну. Пошел поесть. Уровень сахара повышается. Я начал потеть, у меня начала кружиться голова. Я сказал своей команде: "Пожалуйста, принесите мне любую еду". Я сидел там, чертовски потел, даже с включенным кондиционером. Мне принесли немного еды, и тогда мне стало лучше. Да, иногда так бывает.Даниил Медведев

За выход в финал Открытого чемпионата США Даниил Медведев сразится с Карлосом Алькарасом (Испания, 1), который обыграл Александра Зверева (Германия, 12).

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