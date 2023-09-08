Арина Соболенко: Я не знаю как, но мне удалось изменить ход матча и выиграть

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над американкой Мэдисон Кис в полуфинальном матче Открытого чемпионата США, сообщает Zakon.kz.

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Будущая первая ракетка мира проиграла стартовую партию со счетом 0:6. Для Соболенко это первая "баранка" с августа 2022 года, когда она с таким же результатом уступила в решающем сете Дарье Касаткиной на турнире в Сан-Хосе.

В полуфинале US Open-2023 Арина смогла собраться и переломить ход встречи в свою пользу 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) и увеличить преимущество в очном противостоянии – 3:1. Вторая ракетка мира впервые в своей карьере вышла в финал Открытого чемпионата США. Для нее это будет второй решающий матч на турнирах "Большого шлема". В этом году она выиграла Australian Open-2023. После игры в интервью на корте Соболенко призналась, что не знает как ей удалось изменить сценарий встречи с Кис.

Я думала, что тай-брейк до семи. Не знаю, полный бардак. Безумие. Спасибо команде, что напомнили, что играем до 10. Я рада, что после этой реакции смогла сосредоточиться и довести матч до конца. Всё могло пойти иначе. Она играла невероятно, на другом уровне. Я не знаю как, но мне удалось изменить ход матча и выиграть. Выйти в финал US Open для меня очень ценно. Арина Соболенко

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Также белорусская теннисистка ответила на вопрос, почему использовала нецензурную речь в адрес своей команды во время матча с Кис. При счете 0:6, 1:2 Соболенко разбила ракетку как Марат Сафин и применила нелицеприятные слова как первая ракетка Казахстана Александр Бублик.

После тяжелых полуфиналов мы с командой говорили, что, если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Иначе я съем себя изнутри. Поэтому я кричала, материлась на них. Но они знают, что я все равно их люблю. Они знают, что на это есть причины. Арина Соболенко

В финальном матче Соболенко встретится с еще одной американской теннисисткой 19-летней Кори Гауфф, которая стала самой молодой финалисткой Открытого чемпионата США с 1999 года. 24 года назад в решающем матче US Open играла 17-летняя Серена Уильямс.

Ранее в первом полуфинале женского одиночного разряда Кори Гаууф обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.