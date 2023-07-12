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Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко без особых проблем пробилась в полуфинал Уимблдона. В 1/4 финала вторая ракетка мира обыграла Мэдисон Кис из США Фото: wimbledon.com
Белорусская теннисистка Арина Соболенко без особых проблем пробилась в полуфинал Уимблдона. В 1/4 финала вторая ракетка мира обыграла Мэдисон Кис из США со счетом 6:2, 6:4, сообщает Zakon.kz.

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Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Арина Соболенко по ходу встречи выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Мэдисон Кис пять подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из четырех. Каждая из спортсменок в матче допустила по две двойные ошибки.

Белорусская теннисистка вышла в третий полуфинал на турнирах "Большого шлема" в этом сезоне: ранее Соболенко одерживала победу на Australian Open и играла в полуфинале "Ролан Гаррос".

В полуфинале Арина Соболенко встретится с победительницей матча между прошлогодними финалистками Уимблдона – Еленой Рыбакиной (Казахстан, 3) или Онс Жабер (Тунис, 6).

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