Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона
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Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Арина Соболенко по ходу встречи выполнила два эйса и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Мэдисон Кис пять подач навылет и один реализованный брейк-пойнт из четырех. Каждая из спортсменок в матче допустила по две двойные ошибки.
Белорусская теннисистка вышла в третий полуфинал на турнирах "Большого шлема" в этом сезоне: ранее Соболенко одерживала победу на Australian Open и играла в полуфинале "Ролан Гаррос".
В полуфинале Арина Соболенко встретится с победительницей матча между прошлогодними финалистками Уимблдона – Еленой Рыбакиной (Казахстан, 3) или Онс Жабер (Тунис, 6).
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